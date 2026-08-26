Flavio Cobolli e Belinda Bencic hanno brillantemente conquistato l'accesso alle semifinali dello Slam americano nel doppio misto, eliminando la prestigiosa coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'incontro, svoltosi su uno dei campi principali del torneo, ha visto l'italiano e la svizzera prevalere in due set combattuti, con il punteggio finale di 5‑4 (7‑4) e 4‑1, dopo un'intensa sfida durata 56 minuti.

L'incontro ha generato un notevole interesse, soprattutto per il ritorno in campo di due icone del tennis: Serena Williams, assente dal circuito da quattro anni, e Carlos Alcaraz, che rientrava dopo un infortunio al polso che lo aveva tenuto fermo per quattro mesi.

Nonostante avessero già entusiasmato il pubblico nel turno precedente, la loro avventura nel torneo si è conclusa ai quarti di finale, proprio contro la solida coppia Cobolli-Bencic.

La cronaca del match e le dichiarazioni dei protagonisti

Il primo set si è rivelato particolarmente equilibrato, culminando in un tie-break dove la coppia Cobolli-Bencic ha dimostrato maggiore lucidità e determinazione nei momenti cruciali. Alcaraz ha commentato le difficoltà del suo rientro, ammettendo: "Penso che tutti abbiano visto: ho commesso doppio fallo sul primo punto". Anche Williams ha espresso la sua sorpresa per il ritorno a Flushing Meadows, dichiarando: "Non mi aspettavo di essere di nuovo su questo campo.

Non pensavo che sarebbe successo".

Belinda Bencic ha descritto l'esperienza di giocare contro avversari di tale calibro come "surreale", aggiungendo: "A volte ero semplicemente lì a rete o in risposta e mi chiedevo: 'Come sono finita su questo campo?' Non lo so davvero. È stato un grande onore. Ovviamente si percepiva l'aura di entrambi". Anche Flavio Cobolli ha ammesso di aver avvertito una certa tensione, data la statura e il prestigio degli avversari.

Il formato innovativo del doppio misto e le semifinali

Quest'anno, il torneo di doppio misto presenta un formato innovativo, caratterizzato da set a quattro giochi e un tie-break a 4‑pari. Solo la finale, invece, seguirà le regole dei set tradizionali.

La vittoria di Cobolli e Bencic garantisce loro l'accesso alle semifinali, dove si scontreranno con una delle altre coppie qualificate. Questo nuovo approccio mira ad attrarre i migliori talenti del circuito, offrendo ai campioni un premio di un milione di dollari.

Oltre a Cobolli e Bencic, le altre coppie che hanno raggiunto le semifinali sono Elina Svitolina e Gael Monfils, Mirra Andreeva e Andrey Rublev, e Karolina Muchova e Jakub Mensik. Per quanto riguarda Serena Williams, nonostante abbia già trionfato nel doppio misto allo Slam americano in edizioni precedenti, non ha in programma di competere nel singolare. Tuttavia, l'opzione di vederla nuovamente in campo nel doppio femminile, al fianco della sorella Venus, rimane una possibilità concreta.