Flavio Cobolli ha conquistato un'importante vittoria al Masters 1000 di Cincinnati, accedendo ai quarti di finale. L'azzurro ha superato in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3, mostrando carattere e reattività sui campi statunitensi.

L'inizio del match è stato arduo per Cobolli, che ha ceduto il primo set per 6-4. Errori non forzati e la solidità di Jodar hanno permesso allo spagnolo di sfruttare un break, portandosi sul 5-3. Nonostante un controbreak di Cobolli, Jodar si è aggiudicato la frazione iniziale dopo 53 minuti.

La svolta nel secondo set e il dominio al tie-break

Nel secondo set, Cobolli ha mostrato maggiore determinazione, ottenendo un break per il 4-3. La reazione di Jodar ha ristabilito la parità, e il parziale si è risolto al tie-break, dove l'azzurro ha dominato per 7-3. Questo momento ha segnato una svolta, superando un momento di frustrazione.

Il terzo e decisivo set ha visto Cobolli consolidare la sua performance. L'italiano ha conquistato un break cruciale nel terzo gioco, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Jodar, visibilmente affaticato, non è riuscito a reagire, cedendo il set per 6-3 e garantendo a Cobolli il passaggio ai quarti di finale.

Prossimo ostacolo: Zverev o Paul

Grazie a questa vittoria, Flavio Cobolli affronterà il vincente tra Alexander Zverev e Tommy Paul.

Questo successo contro Jodar è un segnale di maturità per il tennista italiano, che ha saputo gestire la pressione e ribaltare una situazione sfavorevole con una prestazione solida nei momenti chiave.

Il percorso di Cobolli nel prestigioso Masters 1000 di Cincinnati continua con rinnovata fiducia, in attesa di scoprire il prossimo avversario nelle fasi finali del torneo.