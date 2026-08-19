La Lazio è vicina ad assicurarsi un nuovo attaccante per la rosa di Rino Gattuso. Il club capitolino ha infatti puntato su Bamba Dieng, promettente attaccante senegalese classe 2000, ora svincolato dopo la fine del suo contratto con il Lorient in Ligue 1. L'arrivo del giocatore a Roma è atteso in serata, con le visite mediche programmate per domani, passaggio cruciale per la firma, visti i problemi al ginocchio accusati in passato.

Il profilo di Bamba Dieng e la scelta della Lazio

L'ingaggio di Dieng rappresenta una mossa strategica per la Lazio, che si assicura un rinforzo offensivo a parametro zero, soluzione economicamente vantaggiosa e immediata.

Questa scelta rientra nella logica di un mercato a saldo zero, dove la società biancoceleste ha operato con attenzione. La decisione di puntare sul giovane senegalese è maturata anche a seguito di perplessità su altri profili sondati, come Icardi e Pinamonti, rendendo Dieng l'opzione più concreta per le esigenze della squadra.

Tempistiche e dettagli dell'operazione

L'attaccante è atteso nella capitale già stasera, pronto a sottoporsi alle cruciali visite mediche domani mattina. Questo passaggio è decisivo per la finalizzazione dell'accordo. Se gli accertamenti medici daranno esito positivo e non si verificheranno intoppi, la firma sul contratto che legherà Dieng alla Lazio sarà imminente, permettendo al club di ufficializzare rapidamente il nuovo innesto.

Il percorso di Dieng e le sue recenti prestazioni

Bamba Dieng ha ufficialmente lasciato il Lorient al termine del suo contratto, definendo il momento come quello di "voltare una pagina importante della mia carriera". La sua ultima stagione in Francia è stata particolarmente proficua, con quindici gol in venticinque presenze complessive tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Queste prestazioni hanno contribuito a rilanciare la sua carriera, attirando l'interesse di numerosi club. La Lazio, monitorando il mercato degli svincolati, ha colto l'opportunità di acquisire un giocatore con potenziale significativo e già rodato a livello professionistico, inserendolo nel proprio progetto.