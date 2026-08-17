Gli Indianapolis Colts si trovano in una posizione delicata riguardo al futuro di Anthony Richardson, terzo quarterback ed ex scelta al primo giro. Nonostante la sua chiara richiesta di cessione, la dirigenza ha deciso di trattenerlo, ritenendo cruciale disporre di tre quarterback operativi. L'assistant general manager Ed Dodds ha chiarito la decisione: "Penso che prima di tutto bisogna prendersi cura della propria squadra. Vogliamo avere tre quarterback che possano giocare. Se Richardson è uno di questi, resterà qui... Guardate lo scorso anno.

Non si può mai sapere."

La scelta di Indianapolis è dettata dalle esperienze passate, segnate da gravi infortuni. Dodds ha ricordato come, nella scorsa stagione, la squadra fu costretta a schierare il veterano Philip Rivers dopo gli infortuni di Daniel Jones e dello stesso Richardson, fermato da un problema all'occhio. Nonostante prestazioni altalenanti, Richardson ha mostrato sprazzi di talento, come nell'ultima gara contro i New England Patriots (145 yard lanciate, un touchdown su corsa, ma due turnover). La sua posizione è però stata ridimensionata dall'arrivo di Riley Leonard, ora secondo quarterback, mentre Richardson rimane terza scelta con un contratto in scadenza a fine stagione.

La strategia dei Colts e le sue implicazioni

La franchigia ha già versato a Richardson un bonus di 4,24 milioni di dollari e ne dovrà corrispondere altri 1,145 milioni quest'anno. Trattenerlo rischia di ridurre ulteriormente il suo valore di mercato, rendendo una futura cessione meno vantaggiosa. Richardson, che due stagioni fa superò le 1.800 yard lanciate, sembra aver perso parte della sua incisività come dual-threat, caratteristica che lo rese appetibile al draft.

La sua richiesta di cessione non è economica, ma legata al desiderio di maggiore spazio e continuità, convinto che l'attuale contesto non gli permetta di esprimersi. I Colts, tuttavia, sembrano intenzionati a usarlo come assicurazione contro nuovi infortuni, una strategia che potrebbe penalizzare sia il giocatore, diminuendone il valore, sia la squadra nel lungo periodo.

Richardson: prospettiva personale e obiettivi futuri

Nonostante la situazione complessa, Richardson ha manifestato un atteggiamento positivo durante gli allenamenti volontari di questa offseason. "I Colts mi stanno ancora dando la possibilità di lavorare duramente e potenzialmente scendere in campo", ha dichiarato. "Sono felice di poter restare nella NFL e di poter lavorare. Presentarmi agli OTAs è stata una benedizione inaspettata per me, volevo solo lavorare e loro me lo hanno permesso, quindi sono grato."

Il quarterback, che nella scorsa stagione ha registrato 1.814 yard lanciate, otto touchdown e dodici intercetti, è consapevole delle difficoltà, specie nella gestione dei turnover. La franchigia, pur non escludendo una cessione con un'offerta adeguata, lo considera per ora una risorsa di profondità.

Il suo obiettivo è dimostrare il proprio valore e cogliere ogni opportunità, consapevole che la sua permanenza a Indianapolis potrebbe essere agli sgoccioli se non convincerà staff e dirigenza delle sue qualità.