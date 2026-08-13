Giovedì 13 agosto 2026, a Birmingham, si disputa la quarta giornata dei Campionati Europei di atletica leggera. Le finali femminili del triplo con Dariya Derkach ed Erika Saraceni alle 20:40 e la finale maschile degli 800 metri con Francesco Pernici alle 22:28.

Il programma degli azzurri

La giornata si apre alle 11:33 con il decathlon (110 ostacoli) per Dario Dester e Alberto Nonino, seguito alle 11:55 dalle qualificazioni del salto in alto femminile con Marta Morara, Idea Pieroni e Asia Tavernini. Alle 12:05 batterie 200 metri maschili con Filippo Dezza ed Eduardo Longobardi.

Alle 12:20 il lancio del disco nel decathlon (Dester e Nonino). Alle 12:30 batterie 3000 siepi maschili con Yassin Bouih, Ala Zoghlami e Osama Zoghlami. Alle 13:10 semifinali 800 metri femminili con Eloisa Coiro. Alle 13:45 semifinali 400 metri femminili con Anna Polinari, Alice Mangione e Alessandra Bonora. Alle 14:00 il salto con l’asta nel decathlon (Dester e Nonino). Alle 14:48 qualificazioni lancio del giavellotto maschile con Michele Fina e Giovanni Frattini. In serata, alle 19:35, il tiro del giavellotto nel decathlon (Dester e Nonino). Alle 20:40 la finale del salto triplo femminile (Derkach e Saraceni). Alle 20:50 la finale del salto con l’asta femminile. Alle 21:05 semifinali 200 metri maschili (Fausto Desalu).

Alle 21:29 la finale dei 3000 siepi femminili. Alle 21:45 la finale del lancio del disco maschile. Alle 22:10 il 1500 metri del decathlon (Dester e Nonino). Alle 22:28 la finale degli 800 metri maschili (Pernici). Alle 22:50 la finale dei 200 metri femminili.

Dove seguire le gare

Le gare saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 2 (fasce 11:30–13:00 e 21:00–fine gare) e su Rai Sport HD (dalle 13:00 al termine della sessione mattutina e in serata dalle 21:00). Disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 252. In streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.

I Campionati Europei di Birmingham

I Campionati Europei di atletica leggera si svolgono a Birmingham dal 10 al 16 agosto 2026, presso l’Alexander Stadium, con oltre 1.500 atleti provenienti da più di cinquanta nazioni.

L’edizione è la ventisettesima della manifestazione e la prima tenuta nel Regno Unito. Il programma prevede tredici sessioni tra mattina e sera, con alcune gare che vedono qualificazioni e finali nella stessa giornata, secondo il formato “One‑Day‑Deciders”.