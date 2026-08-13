Il cemento americano accende la vigilia degli US Open con l'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Venerdì 14 agosto, alle 14:00, il primo turno vedrà contrapposti il padrone di casa Aleksandar Kovacevic e l'esperto Karen Khachanov. Un match interessante che mette di fronte un giocatore alla ricerca del definitivo salto di qualità davanti al proprio pubblico e un atleta di caratura internazionale chiamato a invertire un trend negativo e ritrovare la fiducia persa.

Khachanov favorito per la vittoria

Le quote dei bookmaker internazionali indicano Karen Khachanov come netto favorito.

La sua maggiore esperienza nel circuito e una classifica ancora solida pesano sul pronostico. 10Bet quota il successo russo a 1.36, mentre Kovacevic è a 3.00. Linea simile per WilliamHill e Betfair, con Khachanov a 1.40 e l'americano rispettivamente a 2.90 e 2.88. Questa convergenza sottolinea la fiducia del mercato nelle capacità di Khachanov di superare il primo ostacolo. Nonostante il momento di forma non eccezionale per entrambi, il divario in termini di ranking e abitudine a giocare match di questo livello fa pendere l'ago della bilancia dalla sua parte. Il pronostico è per una vittoria di Karen Khachanov, con Kovacevic che potrebbe rivelarsi un avversario più ostico del previsto, spinto dal tifo di casa.

Kovacevic e Khachanov cercano riscatto

Lo stato di forma recente di entrambi i giocatori non è dei migliori. Aleksandar Kovacevic è reduce da una sconfitta netta contro Cameron Norrie (4-6, 1-6) a Los Cabos. Il rapporto tra ace (5) e doppi falli (7) è negativo, ma è la percentuale di prime di servizio in campo a preoccupare: solo il 46%. Questo lo ha costretto a giocare troppi punti con la seconda, sulla quale ha vinto appena il 28% dei punti (8 su 29). Ha salvato 6 palle break su 11, ma ha concesso troppe opportunità, vincendo solo il 40% dei punti totali.

Situazione non molto più rosea per Karen Khachanov, sconfitto a sorpresa da Bernard Tomic (2-6, 4-6). Anche per lui, il servizio è stato il tallone d'Achille, con una prima di servizio entrata solo al 35%.

Quando la prima palla è entrata, Khachanov è stato più efficace (62% di punti vinti) e ha mostrato una maggiore solidità sulla seconda di servizio, vincendo il 51% dei punti. Ha commesso più doppi falli (6) che ace (4) e ha faticato nei momenti chiave, convertendo solo 1 delle 4 palle break a sua disposizione. Entrambi i giocatori scenderanno in campo con l'obiettivo primario di ritrovare ritmo e percentuali al servizio, fondamentale sul cemento rapido di Cincinnati.

Ranking e precedenti: un inedito che vale molto

La sfida tra Aleksandar Kovacevic e Karen Khachanov sarà un incontro inedito, senza precedenti ufficiali nel circuito ATP. Questo fattore aggiunge un elemento di imprevedibilità. Dal punto di vista della classifica, il divario è notevole.

Karen Khachanov occupa la posizione numero 39 del ranking mondiale con 1130 punti, con un leggero calo. Aleksandar Kovacevic si trova alla posizione numero 95 con 676 punti. La differenza di 56 posizioni riflette la diversa caratura ed esperienza dei due atleti. Per Khachanov, una vittoria è fondamentale per invertire la tendenza negativa e iniziare la risalita in classifica, mentre per Kovacevic battere un avversario del calibro del russo rappresenterebbe un'impresa prestigiosa.

La partita si giocherà sulla capacità di entrambi di superare le recenti difficoltà, specialmente nel fondamentale del servizio. Khachanov parte con i favori del pronostico per la sua potenza e l'esperienza, ma dovrà registrare la prima di servizio.

Kovacevic, dal canto suo, non ha nulla da perdere e potrà contare sul sostegno del pubblico di casa. Per avere una chance, dovrà servire con maggiore continuità e aggredire la seconda palla di un Khachanov apparso vulnerabile. La chiave del match potrebbe risiedere nella gestione della pressione e nella capacità di essere cinici sulle palle break, un aspetto in cui entrambi hanno deluso di recente.