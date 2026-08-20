La Ferrari si prepara a tornare in pista dopo la pausa estiva, puntando a confermare i progressi. In vista del Gran Premio d’Olanda, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno espresso grande fiducia nel lavoro del team, sottolineando i passi avanti e l’innovazione.

Hamilton: "Siamo innovatori, gli altri ci seguono"

Lewis Hamilton ha evidenziato la crescita: "Sono davvero orgoglioso dei passi avanti fatti all’inizio e durante il campionato. Penso sia stata una sfida enorme per ogni squadra. C’è molta fiducia nel team. Abbiamo apportato molti cambiamenti a squadra, processi e macchina: siamo in una posizione ideale.

Ci è voluto un anno intero per entrare in sintonia, ma credo siamo riusciti".

Il britannico ha aggiunto: "Non ho mai vinto qui, invece ho vinto praticamente su tutte le altre piste, e voglio cambiare questa situazione. È fantastico tornare in pista e trovarci nel vivo della lotta, a un passo da dove meriteremmo di stare. Il nostro obiettivo è fare quel passo in più. Non sarà facile contro Mercedes, McLaren e Red Bull, che hanno fatto un ottimo lavoro. Mi ha dato molta fiducia veder realizzate le cose che avevo chiesto. Abbiamo ottenuto risultati, hanno funzionato. Ho la sensazione che ora abbiamo trovato la formula giusta. Siamo degli innovatori, gli altri hanno seguito il design delle nostre ali e del sistema di scarico".

Leclerc: "Approccio aggressivo e innovazione"

Charles Leclerc ha sottolineato l’impegno e la rapidità nelle novità: "Penso che il lavoro fatto sia davvero impressionante. Quest’anno abbiamo avuto un approccio molto aggressivo rispetto agli altri. Innanzitutto in termini di innovazione. Penso che la produzione abbia fatto un lavoro incredibile nella prima metà della stagione, lavorando a pieno ritmo per permetterci di ricevere i componenti il prima possibile. Continueremo a spingere così anche nella seconda parte della stagione".

Il clima di fiducia e determinazione dei due piloti riflette la volontà della Ferrari di restare protagonista nella lotta al vertice, consapevole delle sfide di Mercedes, McLaren e Red Bull. L’attenzione all’innovazione e la capacità di adattarsi rapidamente si confermano i punti di forza su cui la scuderia intende costruire il proprio futuro.