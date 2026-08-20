Il mondo del tennis registra un'importante assenza in vista dell'imminente US Open. Il tennista spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, attualmente posizionato al numero 27 del ranking mondiale, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal prestigioso torneo. La comunicazione è giunta nella giornata di giovedì, a pochi giorni dall'avvio del tabellone principale, la cui partenza è fissata per domenica 30 agosto. La causa di questa rinuncia è un persistente e debilitante problema alla schiena, una condizione fisica che aveva già precedentemente costretto l'atleta a saltare due appuntamenti fondamentali del circuito: i tornei di Toronto e Cincinnati.

L'infortunio: un ostacolo inatteso

Dopo aver mostrato un'ottima forma e aver raggiunto un significativo quarto turno a Wimbledon, Davidovich Fokina si è trovato a fronteggiare un infortunio alla schiena che si è rivelato più grave e prolungato del previsto. Le molestie fisiche, che lo hanno afflitto nelle ultime settimane, hanno impedito al tennista di prepararsi adeguatamente per il quarto e ultimo Slam della stagione, compromettendo irrimediabilmente la sua partecipazione. L'impossibilità di competere sia nel Masters 1000 di Toronto che in quello di Cincinnati aveva già lanciato un segnale d'allarme sulla serietà del problema, culminando ora nel doloroso ritiro dal torneo di Flushing Meadows.

Questa serie di assenze consecutive sottolinea la natura persistente dell'infortunio, che ha avuto un impatto diretto e progressivo sulla sua attività agonistica.

Le ripercussioni sul percorso stagionale e il ranking ATP

Il ritiro dall'US Open avrà conseguenze significative per Alejandro Davidovich Fokina, sia in termini di ranking che di prospettive stagionali. L'assenza dal major newyorkese comporterà la perdita di punti importanti che il tennista aveva accumulato e difeso nelle edizioni precedenti del torneo. Questa situazione mette a serio rischio la sua permanenza nella Top-30 del ranking ATP, una posizione di prestigio che il giocatore aveva faticosamente conquistato e mantenuto. Per il "malagueño", come viene talvolta definito, la rinuncia rappresenta un duro colpo alle ambizioni di una stagione che, fino a poco tempo fa, sembrava promettente.

Aveva infatti mostrato segnali di crescita e una notevole continuità di prestazioni, elementi che ora vengono interrotti da questo infortunio. La sua assenza dal cemento di New York non solo pregiudica il suo posizionamento nella classifica mondiale, ma interrompe anche il momentum positivo che stava costruendo, lasciando aperte questioni sul suo recupero completo e sul suo ritorno ai massimi livelli competitivi.