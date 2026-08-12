Coco Gauff ha ottenuto l’accesso diretto alla semifinale del torneo di Toronto, beneficiando del ritiro della sua avversaria prevista nei quarti di finale, Belinda Bencic. L’annuncio è giunto in serata, confermando che Bencic, già campionessa del torneo nel 2015, non avrebbe potuto scendere in campo a causa di un infortunio all’anca.

La tennista svizzera, reduce da una convincente vittoria contro Alexandrea Eala con il punteggio di 6-4, 6-0, aveva già mostrato chiari segni di difficoltà fisica durante il match precedente, presentandosi in campo con una vistosa fasciatura alla gamba.

In una dichiarazione ufficiale, Bencic ha espresso il suo rammarico: “Sono davvero dispiaciuta di non poter competere questa sera. Questo è un torneo straordinario e non vedevo l’ora di giocare davanti ai fantastici tifosi di Toronto. Ho fatto tutto il possibile per essere pronta per questa sera. Spero di tornare a Toronto la prossima volta”.

Gauff avanza in semifinale senza giocare

Il forfait di Belinda Bencic ha così spianato la strada a Coco Gauff, testa di serie numero quattro, che avanza per la prima volta in carriera alla semifinale del prestigioso torneo canadese. La giovane statunitense, già due volte campionessa in tornei del Grande Slam, attende ora di conoscere la sua prossima avversaria.

Questa sarà determinata dalla sfida tra due giganti del tennis femminile: Naomi Osaka, quattro volte vincitrice di tornei Major, ed Elena Rybakina, attuale campionessa dell’Australian Open.

La presenza di Gauff tra le migliori quattro del torneo rappresenta un nuovo, significativo traguardo nella sua rapida crescita professionale. Per Bencic, invece, si tratta di un amaro stop forzato dopo aver raggiunto i quarti di finale grazie a una prestazione solida e promettente contro Eala.

Le reazioni e l'impatto sul torneo

La notizia del ritiro di Belinda Bencic ha suscitato un’ondata di dispiacere tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che hanno espresso vicinanza all’atleta e auguri di pronta guarigione.

Il forfait ha inoltre comportato la necessità di riorganizzare il programma del torneo, con la semifinale di Coco Gauff che si disputerà contro la vincente del molto atteso match tra Osaka e Rybakina. L’assenza di Bencic priva il torneo di una delle sue protagoniste più attese, ma al contempo prepara il terreno per una semifinale di altissimo livello, che vedrà in campo alcune delle migliori interpreti del circuito femminile internazionale.