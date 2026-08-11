Coco Gauff e Belinda Bencic si affrontano venerdì 11 agosto, non prima delle 23:00 italiane, nei quarti di finale del WTA di Toronto. Sul cemento outdoor canadese, una delle tenniste più talentuose del circuito sfiderà un'avversaria di pari livello in un match cruciale in vista degli US Open.

Gauff favorita, ma Bencic sogna il colpaccio

Le quote dei bookmaker vedono Coco Gauff nettamente favorita. WilliamHill e 10Bet propongono la sua vittoria a 1.57, con Betfair che la alza a 1.62. La statunitense è considerata la principale candidata alla vittoria grazie al suo ranking, alla stagione fin qui disputata e alla potenza atletica, ideale per la superficie.

La vittoria di Belinda Bencic, pur meno probabile, è quotata tra 2.25 (Betfair) e 2.38 (WilliamHill), con 10Bet a 2.30. La svizzera possiede le qualità per sovvertire il pronostico, forte della sua esperienza e della capacità di battere le migliori in giornata. Il nostro pronostico pende verso Gauff, ma le quote di Bencic potrebbero attrarre chi cerca un risultato a sorpresa.

I numeri delle protagoniste nel turno precedente

Coco Gauff ha dominato A. Korneeva con un 6-3, 6-1, mostrando un'efficacia straordinaria in risposta, specialmente sulla seconda di servizio avversaria (79% di punti vinti, 23/29). Ha convertito 7 palle break su 12. Tuttavia, ha mostrato vulnerabilità sulla propria seconda di servizio, vincendo solo il 31% dei punti (5/16) e non salvando alcuna delle tre palle break concesse.

Belinda Bencic ha superato Alexandra Eala con un 6-4, 6-0, con una performance solida. La svizzera ha vinto il 50% dei punti sulla sua seconda di servizio (8/16) e il 72% sulla prima. In risposta, ha convertito 6 palle break su 10, vincendo il 65% dei punti sulla seconda dell'avversaria. La sfida si giocherà sulla capacità di Bencic di aggredire la seconda di Gauff e proteggere la propria.

Sfida tra Top 15 sul cemento canadese

Coco Gauff occupa la posizione numero 4 del ranking WTA con 5649 punti, un dato che testimonia la sua continuità ad altissimi livelli. Belinda Bencic è numero 14 con 2845 punti, confermandosi una presenza costante nelle zone nobili della classifica. Il divario di punti e posizioni riflette la maggiore continuità di Gauff nei grandi appuntamenti, ma Bencic è una giocatrice di grande esperienza, capace di esprimere un tennis di altissimo livello e competere con le primissime.

Questo quarto di finale è uno scontro tra una top 5 in rampa di lancio e una top 15 esperta, entrambe a proprio agio sul cemento e determinate a lasciare il segno in Canada.

La partita si preannuncia come un affascinante scontro di stili: la potenza e l'aggressività di Gauff contro l'intelligenza tattica e la pulizia dei colpi di Bencic. La chiave del match risiederà nella battaglia sulla diagonale del rovescio e nella gestione dei turni di servizio. Gauff dovrà servire un'alta percentuale di prime per non esporre la sua seconda, mentre Bencic dovrà essere chirurgica nel capitalizzare ogni crepa nel gioco dell'avversaria. Chi imporrà il proprio ritmo e gestirà meglio la pressione avrà la meglio in un incontro che promette di essere tra i più combattuti ed emozionanti del torneo.