La nazionale italiana femminile di ginnastica artistica ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella gara a squadre agli Europei di Zagabria. Un risultato di rilievo che conferma l'eccellenza delle atlete azzurre nel panorama continentale. Il team, composto da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Anthea Sisio, ha totalizzato un punteggio complessivo di 151,796 punti. Questa performance ha permesso all'Italia di posizionarsi sul secondo gradino del podio, alle spalle della Russia, che ha ottenuto la medaglia d’oro, e precedendo la Francia, che ha chiuso la competizione al terzo posto.

Il podio europeo e la sfida di Zagabria

La competizione, svoltasi nella città di Zagabria, ha visto le migliori squadre europee sfidarsi per il titolo continentale. La nazionale italiana ha dimostrato grande determinazione e abilità, cedendo lo scettro alla Russia, che si è imposta con una prestazione di alto livello, assicurandosi la medaglia d’oro. Le azzurre, pur non raggiungendo il gradino più alto, hanno saputo mantenere una posizione di assoluto prestigio, confermando la loro forza nel contesto internazionale. La Francia ha completato il podio, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Questo piazzamento d'argento rappresenta un importante traguardo per la ginnastica artistica italiana, evidenziando il costante impegno e la qualità delle sue rappresentanti.

La tradizione azzurra e il valore dell’argento

La storia della ginnastica artistica femminile italiana è costellata di successi agli Europei, con la squadra che in passato ha saputo conquistare anche medaglie d’oro nel concorso generale a squadre. Sebbene in questa edizione l'oro sia sfuggito, la medaglia d’argento ottenuta a Zagabria è un risultato di grande valore. Le azzurre hanno dimostrato una prestazione eccellente, confermando la loro competitività ai massimi livelli europei. Questo piazzamento consolida la posizione dell'Italia tra le nazioni leader della ginnastica artistica, mantenendo viva una tradizione di successi e prestigio per il movimento sportivo nazionale.