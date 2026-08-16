I Los Angeles Dodgers mantengono una gestione prudente riguardo al rientro di Shohei Ohtani sul monte di lancio, sebbene la squadra abbia confermato che il talentuoso giocatore tornerà a lanciare entro la fine della stagione. L’assenza prolungata di Ohtani, dovuta a un’irritazione al ginocchio sinistro, ha spinto la franchigia a rallentare il suo percorso di recupero. Nonostante l’ottimismo generale sul fatto che possa tornare a lanciare prima dell’inizio dei playoff, la cautela rimane la parola d’ordine per salvaguardare la sua condizione fisica.

La gestione cauta e le condizioni fisiche

Il manager Dave Roberts ha chiarito che il ritorno di Ohtani sul monte non sarà affrettato, definendolo “non una questione giorno per giorno”. Questa dichiarazione sottolinea la volontà della squadra di concedere a Ohtani tutto il tempo necessario per un recupero completo e senza rischi. L’irritazione al ginocchio, che si era manifestata già nel mese di giugno, ha richiesto una seduta di drenaggio durante la pausa per l’All-Star Game. Tuttavia, al momento, non è stato ancora fissato un calendario preciso per il suo reinserimento nella rotazione dei partenti.

Progressi attesi e prospettive per agosto

Nonostante il ritardo nel suo rientro, i Dodgers esprimono fiducia che Shohei Ohtani possa tornare a lanciare durante la stagione regolare.

Si prevede che il giocatore effettuerà una sessione di bullpen o un lancio dal monte già nella settimana successiva, segnando un passo importante nel suo programma di recupero. Sebbene una data definita per il suo reinserimento nella rotazione non sia ancora stata annunciata, alcune indicazioni suggeriscono che il suo ritorno potrebbe avvenire nel mese di agosto, a seguito di ulteriori progressi nel percorso riabilitativo.

Il dibattito sul suo impiego e le aspettative

Il contesto attorno al rientro di Ohtani è oggetto di discussione, con osservatori che notano come il giocatore non sia stato inserito nel lineup in alcune occasioni, suggerendo un focus sul recupero del ruolo di lanciatore. Si prevede che il suo carico di lavoro sul monte sarà limitato e che “non si avvicinerà a un carico completo di rotazione”.

Questa strategia è supportata dalla presenza di altri partenti di rilievo nella squadra, come Snell e Glasnow, che offrono profondità alla rotazione. Alcuni ritengono che, una volta ristabilita la rotazione, Ohtani potrebbe essere impiegato come opener o in ruoli con un numero limitato di inning, specialmente in vista dei playoff, per massimizzare il suo impatto senza sovraccaricarlo.