Kimi Antonelli si è imposto come il più veloce nell'unica sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda di Formula 1, svoltasi oggi, venerdì 21 agosto, sul tracciato di Zandvoort. Il pilota della Mercedes ha fermato il cronometro sul tempo di 1'12"949, mettendo in mostra una prestazione dominante che lo conferma leader incontrastato della classifica mondiale.

Alle sue spalle, a completare un podio virtuale di grande intensità, si è piazzato Lando Norris con la sua McLaren, staccato di soli 0"121 secondi. Terzo tempo per l'altra Mercedes di George Russell, che ha chiuso a 0"125 da Antonelli, evidenziando la competitività del team tedesco.

Le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno occupato rispettivamente la quarta e la quinta posizione, con distacchi di 0"190 e 0"289. Un risultato che le mantiene in scia, seppur con un leggero margine da recuperare. Sesto tempo per Oscar Piastri su McLaren (+0"659), mentre il pilota di casa Max Verstappen, al volante della sua Red Bull, ha sorpreso chiudendo solo undicesimo, con un ritardo significativo di 1"376 dal leader.

L'attenzione si sposta ora sulle prossime sfide del weekend. Le qualifiche per la Sprint Race prenderanno il via domani, sabato 22 agosto, alle ore 16:30. Questa sessione sarà cruciale, poiché assegnerà punti preziosi per la classifica generale del campionato mondiale.

L'analisi delle prove libere

La sessione di libere, l'unica prevista per l'intera giornata, ha visto Antonelli brillare con un giro pulito e preciso, ribadendo la sua posizione di vertice nel mondiale. Il confronto serrato con Norris e il compagno di squadra Russell sottolinea la forza della Mercedes, mentre le vetture di Maranello, pur restando vicine, dovranno lavorare per ridurre il gap.

Il programma completo del weekend

Il Gran Premio d'Olanda si preannuncia ricco di emozioni e appuntamenti fondamentali per la stagione di Formula 1. Il programma del weekend è così strutturato:

Venerdì 21 agosto : Ore 12:30 – Prove libere (già disputate) Ore 16:30 – Qualifiche per la Sprint Race

: Sabato 22 agosto : Ore 12:00 – Sprint Race Ore 16:00 – Qualifiche per la gara principale

: Domenica 23 agosto : Ore 15:00 – Gran Premio d'Olanda

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La classifica mondiale aggiornata

La lotta per il titolo mondiale si fa sempre più accesa.

Attualmente, Kimi Antonelli guida la classifica con un totale di 219 punti. Lo segue a distanza Lewis Hamilton (Ferrari) con 169 punti. Al terzo posto troviamo George Russell (Mercedes) con 160 punti, mentre Charles Leclerc (Ferrari) si posiziona quarto con 138 punti. Ogni punto conquistato in questo weekend sarà fondamentale per le sorti del campionato.