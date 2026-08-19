Il pilota francese Isack Hadjar, in forza alla Red Bull, rischia seriamente di non poter partecipare al prossimo Gran Premio d'Olanda. L'indisponibilità è dovuta a un infortunio al polso subito durante la pausa estiva, una notizia che giunge a pochi giorni dall'appuntamento di Zandvoort. L'eventuale assenza priverebbe Hadjar della possibilità di proseguire una stagione finora estremamente positiva, coronata da ben sette piazzamenti consecutivi tra i primi sei e un eccellente quarto posto come miglior risultato stagionale a Monaco.

La potenziale defezione di Hadjar, qualora venisse confermata, innescherebbe una significativa riorganizzazione delle formazioni all'interno dei team Red Bull.

Sebbene non vi siano ancora comunicazioni ufficiali riguardo alla sua esclusione o al nome del sostituto, le indiscrezioni indicano con insistenza Liam Lawson come il candidato più probabile per affiancare Max Verstappen. Lawson, infatti, ha già avuto modo di debuttare in Formula 1 proprio in occasione del Gran Premio d'Olanda nel 2023, quando subentrò all'ultimo minuto a Daniel Ricciardo, infortunatosi alla mano durante le sessioni di prove libere.

Lawson in pole position, Tsunoda e Lindblad le alternative strategiche

Qualora la promozione di Liam Lawson si concretizzasse, si tratterebbe della sua terza partenza in gara con la scuderia Red Bull. Il pilota aveva già iniziato la stagione 2025 con il team principale, prima di essere successivamente sostituito da Yuki Tsunoda.

Quest'ultimo, nonostante abbia perso il suo sedile da titolare alla fine della scorsa stagione, mantiene un ruolo cruciale come prima riserva per entrambe le squadre Red Bull. Di conseguenza, Tsunoda potrebbe essere chiamato a prendere il posto di Lawson ai Racing Bulls nel caso in cui Hadjar fosse definitivamente escluso dalla competizione.

Tra le altre opzioni considerate per la sostituzione di Hadjar figura anche Arvid Lindblad, che sta impressionando con una solida stagione da rookie con i Racing Bulls. Tuttavia, le recenti prestazioni di Lawson, che ha conquistato punti in tutte le gare tranne tre e si trova immediatamente alle spalle di Hadjar nella classifica generale, lo rendono il profilo più accreditato per la promozione temporanea al volante della Red Bull.

Il legame di Hadjar con Zandvoort e l'impatto sulla stagione

È importante sottolineare che Isack Hadjar aveva ottenuto il suo primo storico podio in Formula 1 proprio sul circuito di Zandvoort nella scorsa stagione. Questo risultato fu determinante e contribuì in maniera decisiva alla sua promozione in Red Bull dopo un promettente debutto da rookie. L'eventuale assenza del giovane pilota francese rappresenterebbe, pertanto, una battuta d'arresto significativa non solo per la sua traiettoria di crescita personale, ma anche per le strategie del team in una fase cruciale del campionato.

In attesa di comunicazioni ufficiali e definitive sulla composizione della formazione per il Gran Premio d'Olanda, la situazione rimane in costante evoluzione.

Le decisioni della Red Bull saranno monitorate con grande attenzione sia dagli addetti ai lavori che dagli appassionati di Formula 1, data l'importanza delle implicazioni per il prosieguo della stagione.