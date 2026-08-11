Aspettando la Vuelta e gli altri grandi eventi del finale di stagione, il ciclismo pro non si ferma nemmeno nella settimana di Ferragosto. Tra corse a tappe e classiche, gli appassionati avranno un palinsesto fitto da seguire interamente sui canali e sulle piattaforme streaming di Eurosport, Discovery+ e HBO.

Giro del Portogallo (12 - 16 agosto)

La storica corsa a tappe lusitana riparte mercoledì 12 agosto dopo il meritato giorno di riposo e si concluderà domenica 16 agosto. In testa alla classifica generale troviamo il francese Alexis Guerin, chiamato a difendere il primato nelle frazioni decisive.

Diretta TV/Streaming: Tutti i giorni a partire dalle ore 16:30 su Eurosport, Discovery+ e HBO.

Arctic Race of Norway (13 - 16 agosto)

Da giovedì 13 a domenica 16 agosto va in scena la suggestiva corsa a tappe tra i fiordi norvegesi. Al via sei formazioni del World Tour (NSN, XDS Astana, Lotto-Intermarché, Jayco AlUla, Picnic e Uno-X Mobility).

Tra i nomi di spicco al via figurano Lennert Van Eetvelt, Casper van Uden, Guillermo Thomas Silva e l'azzurro Alessandro Pinarello. Presente anche il Team Polti Vist Malta con Giovanni Lonardi e Ludovico Crescioli.

Palinsesto TV/Streaming (Eurosport / Discovery+ / HBO): Giovedì 13 agosto: ore 16:15 Venerdì 14 agosto: ore 13:35 Sabato 15 agosto: ore 14:15 Domenica 16 agosto: ore 16:15



Giro della Repubblica Ceca / Czech Tour (13 - 16 agosto)

In contemporanea con la Norvegia, si disputa il Czech Tour.

Tre le formazioni World Tour iscritte (NSN, Soudal Quick-Step e NetCompany-INEOS), affiancate da un nutritissimo contingente di team italiani: Bardiani CSF 7 Saber, Team Solution Tech, MBH Bank e Team Polti Visit Malta.

Tra i corridori più attesi al via ci sono Mikel Landa, Bob Jungels, AJ August, Ben Turner, Jordan Jegat, Joseph Blackmore e Jan Hirt, oltre agli italiani Marco Frigo, Alessandro Fancellu, Domenico Pozzovivo.

Palinsesto TV/Streaming (Eurosport / Discovery+ / HBO): Giovedì 13 agosto: ore 15:00 Venerdì 14 agosto: ore 15:30 Sabato 15 agosto: ore 15:30 Domenica 16 agosto: ore 13:00



ADAC Cyclassics di Amburgo (Domenica 16 agosto)

Domenica 16 agosto spazio al World Tour di un giorno con la classica tedesca di Amburgo.

Il tracciato ruota attorno ai passaggi sul celebre e ripido strappo del Waseberg, anche se l'epilogo più frequente resta lo sprint a ranghi compatti.

I fari sono tutti puntati sul nuovo capitolo del duello tra velocisti: Jonathan Milan contro la stella emergente francese Paul Magnier, dopo le sfide già ammirate al Giro d'Italia e al recente Giro di Polonia.

Diretta TV/Streaming: Dalle ore 13:45 su Eurosport, Discovery+ e HBO.

La Polynormande (Domenica 16 agosto)

Sempre domenica 16 agosto si corre in terra transalpina La Polynormande, caratterizzata dal tradizionale circuito finale e dall'arrivo in leggera salita.

Tra i favoriti della vigilia spiccano Paul Lapeira, David Gaudu, Guillaume Martin e Clément Venturini.

Curiosità e riflettori puntati anche sulla stella del biathlon mondiale Émilien Jacquelin, al suo debutto ufficiale in una gara ciclistica professionistica.