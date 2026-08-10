Il giovane talento danese Holger Rune non prenderà parte al prestigioso torneo di Cincinnati, aggiungendosi a una lista di assenze illustri che include già nomi del calibro di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Sebastian Korda. La decisione è stata presa nell'ambito del suo continuo percorso di recupero da una grave rottura del tendine d'Achille, subita lo scorso ottobre, e da un ulteriore infortunio al ginocchio occorso all'inizio di quest'anno.

L'infortunio al tendine d'Achille aveva colpito Rune il 19 ottobre, durante la semifinale del torneo di Stoccolma, costringendolo al ritiro immediato dal match e a un successivo intervento chirurgico.

Da quel momento, il cammino riabilitativo è stato meticoloso e progressivo: inizialmente seguito presso l'Aspetar Hospital in Qatar, il tennista ha poi proseguito gli allenamenti intensivi alla Mouratoglou Academy. La madre e manager di Holger, Aneke Rune, ha condiviso aggiornamenti positivi sui progressi del figlio, affermando: "Sta diventando sempre più veloce, quindi l'obiettivo primario ora è incrementare la sua resistenza specifica per il tennis, ragione per cui lo si vede spesso allenarsi con apparecchiature di misurazione all'avanguardia."

Il percorso di recupero e le incertezze sul rientro

Nonostante i significativi miglioramenti fisici, Holger Rune non si sente ancora pienamente pronto ad affrontare le intense richieste e la pressione di un torneo di alto livello come quello di Cincinnati.

Secondo le indicazioni fornite dalla madre, il suo rientro agonistico potrebbe concretizzarsi tra "due o tre settimane". Questa tempistica rende incerta la sua partecipazione all'imminente US Open di quest'anno, a meno di un recupero straordinariamente rapido che gli permetta di raggiungere una condizione competitiva ottimale per il grande slam di Flushing Meadows.

La prudenza che caratterizza il programma di recupero è dettata dalla necessità di prevenire eventuali ricadute e di assicurare che il fisico dell'atleta sia completamente in grado di sostenere i ritmi elevati e le sollecitazioni del circuito professionistico. Il team che segue Rune sta monitorando con la massima attenzione ogni fase della preparazione, con l'obiettivo di garantire un ritorno in campo che sia non solo definitivo, ma soprattutto privo di rischi per la salute a lungo termine del giovane campione.

Le assenze illustri e l'impatto sul torneo di Cincinnati

La defezione di Holger Rune si inserisce in un quadro che vede già numerose altre stelle del tennis costrette a rinunciare al torneo di Cincinnati. Tra queste spiccano i nomi di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Sebastian Korda, quest'ultimo in fase di recupero dopo un recente intervento chirurgico alla schiena. Queste assenze di rilievo avranno un impatto significativo sul tabellone principale, modificando gli equilibri e aprendo nuove e inattese opportunità per altri giocatori desiderosi di mettersi in mostra e conquistare un titolo importante.

La vicenda di Rune evidenzia come la gestione degli infortuni sia diventata una componente cruciale nel tennis contemporaneo.

Atleti e staff tecnico sono sempre più impegnati a pianificare i rientri in modo scrupoloso, privilegiando un approccio graduale e sicuro. Per il tennista danese, l'obiettivo immediato rimane il pieno recupero e il ritorno in campo, con la ferma speranza di poter tornare a competere ai massimi livelli nelle prossime settimane, dimostrando ancora una volta il suo valore nel circuito.