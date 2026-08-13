Elena Rybakina ha conquistato l’accesso alla finale del National Bank Open di Toronto, superando Coco Gauff con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2. La tennista kazaka, numero due del mondo, ha mostrato grande determinazione e capacità di rimonta, ribaltando una partita iniziata in salita e centrando la sua prima finale in questo prestigioso torneo.

La semifinale ha visto Rybakina protagonista di una prestazione in crescendo. Dopo aver perso il primo set, la kazaka ha alzato il livello del proprio gioco, imponendosi nei successivi due parziali grazie a una maggiore incisività al servizio e alla capacità di sfruttare i momenti chiave.

Per Rybakina si tratta della quarta vittoria in tre set nel torneo, dopo aver già superato Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova e Naomi Osaka nei turni precedenti, a testimonianza della sua resilienza.

La vittoria su Coco Gauff

Nel primo set, Gauff, ventiduenne, ha saputo sfruttare le occasioni, annullando tre palle break in apertura e chiudendo il parziale dopo un lungo scambio che ha visto Rybakina commettere alcuni errori di rovescio. La statunitense ha cercato di mettere in difficoltà la rivale con colpi piatti e variazioni tattiche, ma la kazaka ha saputo reagire con forza. Nel secondo set, Rybakina ha trovato il break decisivo sul 3-2, consolidando il vantaggio e chiudendo il parziale con una serie di punti consecutivi che hanno evidenziato il calo della statunitense.

Nel set decisivo, Rybakina ha continuato a spingere, strappando il servizio a Gauff nel quinto gioco e allungando fino al 5-2. Nonostante i tentativi di Gauff di variare il gioco e sorprendere la numero due del mondo, Rybakina ha mantenuto il controllo nei momenti cruciali, chiudendo l’incontro e ottenendo la sua prima vittoria contro la statunitense in due confronti diretti.

La finale contro Iga Swiatek

In finale, Rybakina affronterà Iga Swiatek, ex numero uno del mondo, che ha superato Elina Svitolina in tre set (6-3, 1-6, 6-3) nella prima semifinale. Swiatek, due volte campionessa Slam, ha saputo rimontare nel terzo set dopo essere stata sotto di un break, dimostrando grande pazienza e capacità di adattamento.

"Sapevo di poterlo fare, dovevo solo trovare il ritmo giusto. Sono contenta di essere stata abbastanza paziente da non arrendermi e di aver trovato il modo di giocare meglio nel terzo", ha dichiarato Swiatek al termine del match.

La finale tra Rybakina e Swiatek rappresenta una sfida tra due campionesse Slam che si sono già affrontate dodici volte in carriera, con un bilancio in perfetta parità. Rybakina ha vinto gli ultimi due scontri diretti, compreso quello nei quarti di finale degli Australian Open. Per Swiatek sarà la prima finale stagionale in un WTA 1000, mentre Rybakina cercherà di confermare il suo ottimo momento di forma e conquistare il titolo a Toronto.

Il percorso verso la semifinale

Il cammino di Rybakina verso la semifinale è stato particolarmente impegnativo. Nei quarti di finale, la kazaka ha dovuto rimontare contro una bravissima Naomi Osaka, imponendosi dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza. Gauff, invece, ha raggiunto la semifinale senza giocare, grazie al ritiro per infortunio di Belinda Bencic. Questo ha permesso alla statunitense di arrivare più fresca alla sfida con Rybakina, ma non è bastato per superare la solidità e la determinazione della kazaka.