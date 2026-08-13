La quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca a Parigi vede protagonisti diversi atleti italiani, impegnati sia nelle batterie del mattino che nelle finali e semifinali della sera. Tra i nomi più attesi spiccano Thomas Ceccon, campione olimpico, che torna in gara nei 50 metri dorso, e Simona Quadarella, reduce dall’oro negli 800 metri e pronta a cimentarsi nelle batterie dei 1500 metri stile libero.

Il programma della giornata, giovedì 13 agosto, si apre alle 9:30 con le batterie dei 200 metri stile libero uomini, dove scenderanno in acqua Jacopo Barbotti, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio e Alessandro Ragaini.

A seguire, alle 10:04, toccherà alle donne nei 100 metri farfalla con Paola Borrelli, Costanza Cocconcelli e Anita Gastaldi. Alle 10:19 sarà la volta dei 50 metri dorso uomini con Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti e Francesco Lazzari. Il programma mattutino prosegue con le batterie dei 200 metri rana donne (Lisa Angiolini e Anna Pirovano), della staffetta 4x100 metri stile libero uomini – Italia – e dei 1500 metri stile libero donne – Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci.

Finali e Semifinali Serale

La sessione serale, a partire dalle 18:30, prevede la finale dei 100 metri farfalla uomini, la finale dei 50 metri dorso donne (Sara Curtis) e le semifinali dei 200 metri stile libero uomini (ev.

Jacopo Barbotti, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Alessandro Ragaini) e dei 100 metri farfalla donne (ev. Paola Borrelli, Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi). Seguiranno le semifinali dei 50 metri dorso uomini (ev. Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzari) e dei 200 metri rana donne (ev. Lisa Angiolini e Anna Pirovano), la finale dei 200 metri rana uomini (Christian Mantegazza), la finale dei 200 metri stile libero donne e la finale della staffetta 4x100 metri stile libero uomini (ev. Italia).

Dove Seguire le Gare

Le gare di oggi, giovedì 13 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206).

La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv. Gli Europei di nuoto a Parigi si svolgono presso il Centre Aquatique Olympique, con batterie al mattino dalle 9:30 e semifinali e finali al pomeriggio dalle 18:30. Il programma della settimana prevede, oltre alle gare odierne, anche il debutto del para swimming nel fine settimana conclusivo, con quattro gare integrative di stile libero maschili e femminili. La manifestazione, giunta alla sua trentottesima edizione, rappresenta un appuntamento centrale per il nuoto europeo e vede la partecipazione dei migliori atleti del continente, offrendo ogni giorno un ricco calendario di gare e la possibilità di seguire da vicino le prestazioni degli azzurri.