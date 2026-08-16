Una clamorosa eliminazione ha scosso il Masters 1000 di Cincinnati, dove il tennista serbo Novak Djokovic, attuale numero cinque della classifica ATP, è stato sconfitto in tre set dall'argentino Thiago Agustin Tirante, numero cinquanta del ranking mondiale. L'incontro si è concluso con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 a favore del venticinquenne argentino, segnando una delle maggiori sorprese del torneo.

La partita, svoltasi in condizioni climatiche particolarmente difficili e impegnative, ha visto Djokovic iniziare con grande determinazione, aggiudicandosi il primo set con un netto 6-2.

Tuttavia, la situazione è radicalmente cambiata nei due set successivi. Tirante è riuscito a ribaltare l'esito del match, imponendosi grazie a una notevole tenuta fisica e mentale che gli ha permesso di superare il ben più quotato avversario. Questa sconfitta rappresenta un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il torneo, considerando il prestigioso palmarès e la vasta esperienza del campione serbo.

Le difficoltà fisiche di Djokovic in campo

Durante l'intensa sfida, Novak Djokovic ha dovuto fronteggiare non solo l'abilità del suo avversario, ma anche condizioni ambientali estreme. Il caldo e l'umidità elevate hanno messo a dura prova il fisico del tennista serbo, con temperature che si aggiravano intorno ai 31 gradi Celsius e un tasso di umidità del 69%.

Djokovic ha accusato un evidente malessere fisico, manifestando difficoltà respiratorie, dolori allo stomaco e chiari segni di disidratazione. È stato necessario l'intervento tempestivo dei medici, che gli hanno fornito ghiaccio, liquidi e sali minerali per consentirgli di proseguire la partita. Nonostante questi seri problemi fisici, Djokovic ha mostrato la sua proverbiale combattività, lottando strenuamente fino all'ultimo punto, ma non è riuscito a invertire il corso dell'incontro, cedendo alla determinazione di Tirante.

Il percorso di Djokovic a Cincinnati e il trionfo di Tirante

Questa inattesa eliminazione mette fine a una straordinaria serie di dieci vittorie consecutive per Djokovic nel prestigioso torneo di Cincinnati, dove non subiva una sconfitta dal lontano 2019.

Il serbo era tornato a competere in questa competizione dopo un'assenza di tre anni, vantando già tre titoli conquistati in passato (nel 2018, 2020 e 2023). Con la sua partecipazione a questa edizione, Djokovic ha inoltre raggiunto un importante traguardo, eguagliando il record di Feliciano López per il maggior numero di presenze nei Masters 1000, toccando quota 139 apparizioni. Per Thiago Agustin Tirante, questa vittoria contro un gigante del tennis mondiale rappresenta senza dubbio il successo più significativo della sua carriera. L'argentino si prepara ora ad affrontare il prossimo turno, dove lo attende lo spagnolo Martín Landaluce, con la consapevolezza di aver compiuto un'impresa memorabile.