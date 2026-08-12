Un cambio di proprietà epocale attende i Los Angeles Lakers. Gli imprenditori americani Joshua Kushner e Bob Iger hanno annunciato un accordo per l'acquisto della franchigia NBA, con una valutazione record di circa 12,5 miliardi di dollari. L'operazione rappresenta uno dei passaggi di proprietà più significativi nella storia dello sport.

Il venture capitalist Joshua Kushner (fratello di Jared Kushner) e l'ex CEO di Disney Bob Iger guidano la cordata. L'offerta rileva la squadra da Mark Walter, che l'aveva acquisita dalla famiglia Buss l'anno precedente per 10 miliardi di dollari.

Questo accordo supera ogni precedente cifra mai pagata per una società sportiva professionistica.

Dettagli dell'Acquisizione

Kushner e Iger opereranno anche tramite la piattaforma Thrive Eternal, sebbene le normative NBA limitino la detenzione di quote al 20%. Kushner sarà il proprietario di controllo, con altri investitori attesi. Non è chiaro se l'accordo comprenderà i Los Angeles Sparks della WNBA, anch'essi di proprietà di Walter.

In una dichiarazione congiunta, Kushner e Iger si sono detti "profondamente onorati" di diventare "custodi" dei Los Angeles Lakers, una delle franchigie più iconiche. Hanno espresso rispetto per la leadership di Jerry e Jeanie Buss, impegnandosi a costruire sulle fondamenta esistenti, competere ai massimi livelli e servire la squadra, i suoi tifosi e la città di Los Angeles.

Prospettive e Formalità

Mark Walter, pur mantenendo la proprietà dei Los Angeles Dodgers, ha definito l'esperienza con i Lakers "uno dei più grandi onori" della sua vita. Ha sottolineato il legame con la comunità, i tifosi e la città, esprimendo gratitudine alla famiglia Buss, ai giocatori e allo staff. Ha concluso ribadendo che "i Lakers appartengono a Los Angeles" e che "il meglio debba ancora venire".

L'accordo non è definitivo e richiederà l'approvazione ufficiale della NBA. Kushner dovrà inoltre cedere la sua quota minoritaria nei Miami Heat, come previsto dai regolamenti. Il mondo dello sport attende i prossimi sviluppi di questa trattativa che stabilisce un nuovo record nelle acquisizioni sportive.