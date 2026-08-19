Il tennista australiano Nick Kyrgios, noto finalista di Wimbledon, è stato sospeso provvisoriamente dopo essere risultato positivo a un metabolita della cocaina. La notizia, che ha scosso il mondo del tennis, è stata annunciata dallo stesso Kyrgios tramite una dichiarazione diffusa sui suoi canali social, dove ha ammesso la piena responsabilità dell'accaduto e ha espresso profondo rammarico verso i suoi sostenitori e l'intera comunità sportiva.

Il controllo antidoping è stato effettuato il 22 giugno durante il torneo ATP 250 di Mallorca. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) ha rilevato la presenza di benzoilecgonina, un metabolita della cocaina.

Questa sostanza è classificata come stimolante e il suo uso è severamente proibito durante le competizioni secondo le normative internazionali. L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA) ha prontamente confermato la sospensione provvisoria del giocatore.

Le parole di Kyrgios e il suo difficile percorso personale

Kyrgios ha scelto di comunicare la notizia direttamente ai suoi fan attraverso una storia su Instagram, affermando: “Volevo che lo sentiste prima da me. Ho recentemente fallito un test antidroga a Mallorca dopo essere risultato positivo alla cocaina. Ho commesso un grave errore e me ne assumo la piena responsabilità”. Il tennista ha poi aggiunto un messaggio di scuse particolarmente toccante: “Soprattutto, mi dispiace per i bambini che mi seguono.

So quale esempio sto dando e sono profondamente deluso da me stesso”.

Nella stessa dichiarazione, l'atleta ha fornito un contesto alle sue azioni, spiegando le significative difficoltà affrontate negli ultimi anni a causa di numerosi infortuni. Questi problemi hanno avuto un impatto devastante sia sul suo benessere fisico che mentale. “Il mio corpo non è più in grado di fare ciò che la mia mente vorrebbe e accettare di essere vicino alla fine della carriera è stato più difficile di quanto avessi mai immaginato”, ha confessato. Ha proseguito, evidenziando il peso della sua carriera: “Ho sempre detto che non ho scelto il tennis, ma che il tennis ha scelto me. Lasciare andare qualcosa che è stata tutta la mia vita è una delle cose più difficili che abbia mai dovuto affrontare.

A volte mi sono sentito impotente e solo”.

La sospensione e le normative antidoping nel tennis

La sospensione provvisoria di Nick Kyrgios è una misura cautelare che segue le procedure stabilite dalla ITIA, in piena conformità con le direttive della WADA. La cocaina è categorizzata come sostanza di abuso e il suo impiego è tassativamente vietato durante le competizioni sportive. La positività è stata accertata da un laboratorio accreditato, come previsto dai rigorosi protocolli internazionali. La sospensione rimarrà in vigore in attesa di ulteriori accertamenti e delle eventuali decisioni disciplinari che saranno prese dagli organi competenti.

Questo episodio rappresenta un momento estremamente delicato nella carriera di Kyrgios, che in passato aveva già attraversato periodi complessi a causa di problemi fisici e personali.

La vicenda richiama l'attenzione sulle sfide psicologiche e le pressioni che molti atleti di alto livello devono affrontare, in particolare nelle fasi conclusive della loro carriera. Le sincere dichiarazioni del tennista australiano offrono uno spaccato del profondo peso emotivo che può accompagnare un percorso sportivo ai massimi livelli.