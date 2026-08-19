È di Isaac Del Toro la prima maglia di leader del Giro di Germania 2026. Il talento messicano della UAE Team Emirates ha conquistato il prologo d'apertura a Bad Orb, coprendo i 2,6 chilometri del tracciato con un tempo di 3'08'' e superando un ottimo Paul Magnier.

Un percorso brevissimo ma insidioso, caratterizzato da una rampa iniziale e da una discesa veloce con curve tecniche prima del rettilineo finale. Per semplificare la logistica vista la brevità della prova, i corridori hanno gareggiato sulle classiche biciclette da strada anziché su quelle da cronometro.

La fiammata di Magnier

A lungo la leadership è rimasta saldamente nelle mani di Paul Magnier. Il velocista della Soudal Quick-Step — fresco di trionfo alle ADAC Cyclassics di domenica scorsa — ha fatto valere la sua esplosività volando a oltre 47 km/h di media e fermando il cronometro a 3'10''.

La formazione belga ha mostrato un gran livello complessivo, piazzando nelle posizioni di vertice anche il giovane italiano Andrea Raccagni Noviero (+5'') e Laurenz Rex, entrambi vicini al tempo del compagno di squadra. Tra i corridori più attesi per questo prologo, buona la prova dell'austriaco Marco Haller, capace di chiudere a soli tre secondi da Magnier, mentre Danny van Poppel, Mathias Vacek e Maximilian Schachmann hanno pagato dai 7 ai 9 secondi.

Del Toro spiazza tutti nel finale

Quando il successo di Magnier sembrava concretizzarsi, è arrivato il capolavoro di Isaac Del Toro. Il messicano ha guidato la bici con precisione chirurgica: brillante nel tratto in salita, impeccabile e aggressivo nelle traiettorie in discesa, è riuscito a limare due secondi al tempo del francese, prendendosi vittoria di tappa e primato in classifica.

Per quanto riguarda gli altri uomini attesi per la classifica generale, prova solida per Giulio Ciccone, che contiene il distacco a 7 secondi dal vincitore. Più in ritardo Giulio Pellizzari, che concede 19 secondi al traguardo. Il Giro di Germania continua domani, giovedì 20 agosto con la prima tappa, Bad Orb - Schwäbisch Hall di 215 chilometri. L'arrivo è su una breve salita di un paio di chilometri al 4-5%. La corsa viene trasmessa ogni giorno in diretta da HBO MAX e Discovery Plus.