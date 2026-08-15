La maratona femminile di marcia agli Europei di atletica di Birmingham ha visto il trionfo di Sofia Fiorini, che ha conquistato la medaglia d’oro e stabilito un nuovo record del mondo. L’atleta toscana, di soli 22 anni, ha fermato il cronometro a 3 ore, 15 minuti e 11 secondi, superando nettamente tutte le avversarie e riscrivendo la storia della disciplina. Il suo successo a Birmingham ha segnato un momento memorabile per l'atletica italiana.

Nel corso della gara, Fiorini ha dimostrato una superiorità schiacciante, riuscendo a doppiare quasi tutte le concorrenti negli ultimi chilometri e consolidando un vantaggio incolmabile.

Il pubblico presente ha tributato un caloroso incoraggiamento alla giovane marciatrice, che nel tratto finale ha salutato i tifosi, indossato con orgoglio la bandiera italiana e tagliato il traguardo da indiscussa campionessa.

Il podio è stato completato dalla polacca Zdzieblo, che si è classificata al secondo posto con il tempo di 3 ore, 19 minuti e 50 secondi, registrando un distacco di 4 minuti e 39 secondi dalla vincitrice. La medaglia di bronzo è andata alla spagnola Raquel Gonzalez, che ha chiuso la competizione in terza posizione. L’evento ha richiamato le migliori specialiste europee, rendendo la vittoria di Fiorini ancora più significativa.

La Straordinaria Prestazione di Sofia Fiorini

La prestazione di Sofia Fiorini non si è distinta unicamente per il risultato cronometrico eccezionale, ma anche per l'impeccabile gestione tattica della gara. La maratona femminile di marcia si è svolta la mattina del 15 agosto, durante la sessione mattutina dei Campionati Europei di Atletica di Birmingham. Fiorini ha imposto un ritmo elevato fin dalle prime battute, incrementando progressivamente il suo vantaggio sulle rivali e tagliando il traguardo con un margine considerevole. La polacca Zdzieblo ha meritato la medaglia d’argento, mentre la spagnola Raquel Gonzalez ha conquistato il bronzo, confermando il loro valore nel panorama europeo.

Gli Europei di Atletica Birmingham 2026

I Campionati Europei di Atletica 2026, ospitati a Birmingham dal 10 al 16 agosto, hanno introdotto importanti novità nel programma ufficiale. Per la prima volta, infatti, la maratona di marcia e la mezza maratona di marcia hanno fatto il loro debutto, arricchendo il calendario delle competizioni. Tutte le discipline di marcia si sono concentrate nella sessione mattutina del 15 agosto. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di altissimo livello provenienti da ogni parte d'Europa, inclusa una nutrita squadra spagnola di 13 camminatori, guidata dalla pluricampionessa mondiale Maria Pérez. L'introduzione di queste nuove distanze rappresenta un passo significativo per l'evoluzione dell'atletica continentale, offrendo nuove opportunità e sfide agli specialisti della marcia.