Novak Djokovic si appresta a scendere in campo al Masters 1000 di Cincinnati da indiscusso favorito, pronto a inaugurare il suo percorso nel torneo contro l’argentino Tirante. L’edizione di quest’anno è segnata dalle assenze di rilievo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, entrambi costretti al forfait per infortunio. Questa situazione apre scenari importanti per il tennista serbo, che ha espresso grande fiducia nelle sue condizioni fisiche, dichiarandosi pronto e motivato in vista degli imminenti US Open.

Il campione serbo ha condiviso i dettagli del suo recupero post-Wimbledon: “Dopo Wimbledon il mio corpo ha reagito molto bene, è stata la migliore reazione che ha avuto il mio corpo dopo uno Slam negli ultimi due anni.

Ho deciso di tornare a giocare qui per avere almeno un torneo nelle gambe prima degli US Open”. Djokovic ha inoltre sottolineato la sua determinazione a capitalizzare il suo ottimo stato di forma: “Stavolta, viste le mie condizioni ottimali, volevo tanto giocare e allora ho deciso di tornare”. Queste parole evidenziano una chiara strategia per arrivare al meglio all'ultimo Slam della stagione.

Verso gli US Open: un'occasione d'oro per Djokovic

La congiuntura attuale posiziona Djokovic tra i principali contendenti per la vittoria a New York. Le problematiche fisiche che hanno colpito i suoi maggiori rivali, infatti, potrebbero spianargli la strada. Jannik Sinner, finalista nella scorsa edizione del torneo americano, è attualmente fermo a causa di un problema al ginocchio, mentre permangono incertezze significative riguardo al rientro di Carlos Alcaraz.

Tali defezioni offrono a Djokovic una concreta opportunità per inseguire e, potenzialmente, conquistare il suo venticinquesimo titolo Slam, un traguardo che consoliderebbe ulteriormente la sua leggenda nel tennis mondiale.

Il trionfo del 2023 e il ritorno emozionante a Cincinnati

Prima di affrontare il suo debutto a Cincinnati, Novak Djokovic ha voluto rievocare la sua ultima memorabile partecipazione al torneo. Nel 2023, infatti, il serbo si aggiudicò il titolo dopo una finale epica e intensissima contro Carlos Alcaraz. Djokovic ha descritto quell'incontro come uno dei più significativi della sua carriera: “Quella finale è tra le migliori che abbia mai giocato al meglio dei tre set in un Masters 1000, senza dubbio.

È stata incredibile, impressionante e molto emozionante. Una vera montagna russa, molto combattuta. Credo che siano state quasi quattro ore di gioco, tra sole e ombra, fino a sera. Ho avuto match point, poi lui ha rimontato e siamo andati al tie-break, molto stressante per entrambi. Abbiamo dato tutto. Quella è stata l’ultima volta che ho giocato qui, quando ho vinto il titolo, quindi è molto emozionante tornare”. Questo ritorno a Cincinnati assume quindi un significato particolare, carico di ricordi di un successo straordinario.

Con una condizione fisica che lui stesso definisce la migliore degli ultimi anni e una motivazione palpabile, Novak Djokovic si prepara a un nuovo assalto al titolo. Il suo obiettivo è tornare protagonista in uno dei tornei più prestigiosi della stagione, consolidando la sua posizione in vista degli US Open e puntando a nuovi record.