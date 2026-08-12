Il mondo dell'alpinismo piange la scomparsa di Jake Whisenant, alpinista californiano di trent'anni, deceduto nella zona selvaggia di Sequoia e Kings Canyon, all'interno della Sierra Nevada. La notizia della sua morte, avvenuta lo scorso 3 agosto, è stata confermata dall'ufficio del medico legale della contea di Tulare e dal National Park Service (NPS).

Le autorità hanno riferito che il personale del NPS è intervenuto a seguito di un "incidente legato all'arrampicata" verificatosi nell'area il giorno precedente, il 2 agosto. Le operazioni di soccorso si sono protratte per diverse ore, fino al ritrovamento del corpo di Whisenant da parte dei ranger.

Originario di Mammoth Lakes, in California, Whisenant era una figura di spicco e riconosciuto per aver stabilito numerosi record nel suo sport.

I successi e i record nell'arrampicata

Tra i suoi successi più noti, Whisenant aveva compiuto una scalata memorabile su El Capitan nel 2024. Insieme al suo compagno di avventure Brant Hysell, aveva percorso l'itinerario "Lurking Fear" di 2.000 piedi in un tempo eccezionale di due ore, 55 minuti e 32 secondi, stabilendo un nuovo primato. La sua abilità e la sua determinazione lo avevano reso un punto di riferimento per la comunità degli alpinisti.

In un'altra impresa significativa, avvenuta in maggio, Whisenant aveva affrontato per ben due volte in un solo giorno la celebre via "The Nose" su El Capitan, impiegando complessivamente 14 ore e 38 minuti in coppia con Noah Fox.

Questi risultati avevano consolidato la sua reputazione di atleta estremamente determinato e innovativo nel campo dell'arrampicata su roccia.

Il ricordo commosso di amici e familiari

La scomparsa di Whisenant ha suscitato profonda commozione e dolore tra amici e familiari. La sua fidanzata ha condiviso il suo strazio, raccontando di aver "ricevuto quella telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere riguardo all’amore della sua vita. Jake era caduto, perdendo la vita, in una prima ascensione nel Sequoia Kings Canyon. Mentre il crepuscolo lasciava il posto alla notte, sono stata costretta a dirgli addio".

Anche l'amica Bailee Moore ha espresso il suo profondo dolore su Instagram, affermando: "La nostra famiglia è devastata da questa notizia, ma trova conforto nel fatto che Jake sia morto facendo ciò che amava nella splendida Sierra Nevada".

Moore ha inoltre avviato una raccolta fondi per onorare la memoria di Whisenant, sottolineando il suo spirito unico. Sulla pagina dedicata alla raccolta fondi si legge: "Jake Whisenant ha vissuto la vita con un raro senso di determinazione. La sua passione per l’arrampicata era solo un piccolo assaggio del tipo di persona che era. Sarà sempre ricordato per il suo incrollabile rispetto per la natura, per gli altri e per ogni momento che gli è stato concesso". Il suo ricordo rimane vivo e ispiratore nella comunità degli arrampicatori.