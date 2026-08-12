I Milwaukee Brewers continuano a stupire nel panorama della Major League Baseball, affermandosi come una delle realtà più solide nonostante operino in uno dei mercati più piccoli della lega. Attualmente in testa alla National League Central con quattro lunghezze di vantaggio sui Chicago Cubs, la squadra è in corsa per il quarto titolo divisionale consecutivo. Questo successo prolungato li vede proiettati a raggiungere i playoff per l’ottava volta in nove stagioni, una striscia impressionante iniziata nel 2018 e interrotta solo nel 2022 per un soffio, mancando l'accesso per una singola partita.

Il segreto di questa straordinaria continuità, secondo il presidente delle operazioni di baseball Matt Arnold, risiede nella capacità di "essere implacabili nella ricerca di vantaggi competitivi". Arnold sottolinea come la pressione degli avversari sia un costante stimolo per la dirigenza a innovare e rinnovarsi: "Tutte le squadre della nostra divisione stanno migliorando. Questo ci mette sotto pressione per trovare sempre nuovi vantaggi competitivi. Facciamo tutto il possibile per restare davanti alla concorrenza".

La cultura vincente: un pilastro interno

Uno degli elementi più citati per spiegare il successo dei Brewers è la loro cultura interna. Christian Yelich, battitore designato e figura chiave della squadra dal 2018, ne è un convinto sostenitore: "L’aspettativa è vincere.

Nessuna scusa. Ci aspettiamo di vincere". Questa mentalità è rafforzata dal manager Pat Murphy, premiato come National League Manager of the Year nelle sue prime due stagioni, che ribadisce un concetto fondamentale: "La cultura viene prima di tutto. Costruisci una cultura e questa porta fuori il meglio dai giocatori". Murphy precisa che non si tratta di un compito esclusivo del manager, ma richiede che "tutti vadano nella stessa direzione".

Murphy, subentrato dopo la partenza di Craig Counsell, tiene a sottolineare come il merito principale vada ai giocatori stessi: "Alla fine servono i giocatori giusti per costruire e far parte di una cultura vincente. Per questo il merito va a loro". Brice Turang, seconda base scelto al primo giro del draft nel 2018, incarna questa ambizione: "Sappiamo cosa può fare questa squadra e vogliamo raggiungere il massimo livello.

L’obiettivo è arrivare alle World Series e vincerle, è l’unica cosa che ci manca. Ogni giocatore crede che possiamo farcela". I Brewers hanno raggiunto le World Series solo una volta nella loro storia, perdendo nel 1982 contro i St. Louis Cardinals.

Un modello per le franchigie di mercato medio

Il successo dei Brewers non è passato inosservato, rendendoli un modello di riferimento per altre franchigie della MLB. Dal 2023, Milwaukee ha raggiunto i playoff sette volte su otto e vanta il secondo miglior record di vittorie nella regular season, superato solo dai Los Angeles Dodgers. La squadra si distingue per una notevole profondità nel pitching staff, una difesa estremamente solida e un attacco orientato al contatto, pur non essendo tra i primi per numero di fuoricampo.

Un punto di forza cruciale è lo sviluppo dei giovani lanciatori: molti di essi iniziano la loro carriera nel bullpen prima di affermarsi come titolari, un percorso intrapreso da talenti come Brandon Woodruff e Corbin Burnes. La capacità di adattarsi, di valorizzare al meglio i giocatori e di mantenere standard elevati anche con risorse economiche più contenute, rende i Brewers un esempio virtuoso per le squadre che operano in mercati di medie dimensioni. La loro cultura organizzativa e l'approccio strategico sono ormai un punto di riferimento per chi cerca un successo sostenibile nel baseball professionistico.