Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso al terzo turno del Masters 1000 di Montreal, superando il colombiano Nicolas Mejia in due set. L’incontro, disputato sul cemento canadese, ha visto il tennista italiano, numero 13 del ranking ATP, prevalere con il punteggio di 7-6, 6-2.

Il match è stato caratterizzato da un primo set molto combattuto, risolto solo al tie-break. Musetti ha dovuto fronteggiare quattro palle break e ha sfruttato cinque set point prima di chiudere la frazione, dimostrando calma nonostante le difficoltà iniziali nel trovare il giusto tempismo e imprimere ritmo ai suoi colpi.

Nel secondo set, l’azzurro ha preso il controllo della partita, grazie a un break ottenuto nelle fasi iniziali e a maggiore solidità nei propri turni di servizio, con una prestazione in crescita e migliore gestione del ritmo degli scambi.

La resistenza di Mejia e la prova di Musetti

Nicolas Mejia, numero 129 del mondo e alla sua prima partecipazione in un Masters 1000, si è rivelato un avversario ostico. Il colombiano ha saputo mettere in difficoltà Musetti soprattutto nel primo set, sfruttando con intelligenza le variazioni di gioco e mostrando un’ottima sensibilità nei colpi di tocco. Le sue drop shot hanno evidenziato l'abilità nel variare gli schemi e sfruttare la posizione in campo dell'italiano.

Mejia ha comunque impressionato per la qualità del gioco e la capacità di mettere in difficoltà un avversario più quotato.

Prossimo turno nel torneo canadese

Con questa vittoria, Musetti si proietta ora verso il terzo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra il giovane spagnolo Rafael Jodar e il francese Corentin Moutet. Il percorso del toscano nel torneo canadese prosegue con buone sensazioni, dopo una prova che ha evidenziato la sua capacità di gestire la pressione nei momenti chiave e la necessità di migliorare la continuità e l'efficacia nel corso dell'intero match.