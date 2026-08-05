Gennaro Gattuso ha tracciato un bilancio decisamente positivo dopo la convincente vittoria per quattro a zero contro l’Ostiamare, sottolineando con fermezza che la Lazio è “sulla strada giusta”. Il tecnico biancoceleste ha voluto subito chiarire un punto fondamentale, invitando la squadra a non considerare l’assenza dei tifosi come un alibi per eventuali prestazioni non all’altezza. Un messaggio chiaro, volto a rafforzare la mentalità del gruppo, che ha mostrato uno spirito encomiabile e una grande voglia di fare, pur mantenendo la consapevolezza che ci sono sempre margini di miglioramento.

La mentalità vincente: spirito e determinazione

“Sto conoscendo bene i ragazzi, hanno voglia di fare. Non devono andare in cerca di alibi, sul fatto che non ci saranno i tifosi o sul campo quando non sarà in perfette condizioni. Non ce lo possiamo permettere, dobbiamo stare sul pezzo e saper soffrire. Vogliamo fare un calcio di pressione e gli alibi non ci porteranno da nessuna parte. Sto apprezzando lo spirito, la voglia di non mollare mai; siamo sulla strada giusta”. Con queste parole, cariche di significato, Gattuso ha delineato la sua filosofia di gioco e di approccio alla professione. Ha evidenziato l’importanza cruciale della mentalità e della determinazione, elementi che considera pilastri imprescindibili per il percorso di crescita e di successo della squadra.

La capacità di “saper soffrire” e di mantenere alta la pressione sono aspetti su cui il tecnico intende costruire le fondamenta del progetto Lazio, escludendo ogni forma di giustificazione esterna.

Analisi della prestazione e fiducia nel gruppo

Il tecnico ha poi proseguito nella sua analisi, aggiungendo: “C’è sempre da migliorare, ma siamo contenti. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti ma spirito e voglia ci sono ed è molto importante”. Gattuso ha offerto un confronto tra la prestazione offerta contro l’Ostiamare e quella precedente contro l’Ascoli, osservando che nel primo tempo della recente gara la squadra non ha espresso il suo miglior calcio. Questa flessione è stata in parte attribuita alla poca intesa tra alcuni giocatori che hanno avuto meno occasioni di giocare insieme, un aspetto fisiologico nella fase di preparazione.

Nonostante ciò, il tecnico ha espresso piena soddisfazione per i giovani e per l’intero gruppo, sottolineando la qualità umana e professionale dei suoi ragazzi: “Siamo contenti dei nostri giovani, così come di tutto il gruppo. Qui ci sono ragazzi per bene, a volte anche troppo”. Un’affermazione che evidenzia non solo le qualità tecniche, ma anche l’etica e il comportamento esemplare all’interno dello spogliatoio.

Il messaggio costante sull’assenza dei tifosi

Il tema dell’assenza dei tifosi non è una novità nel discorso di Gennaro Gattuso. Fin dalla sua presentazione ufficiale, il tecnico aveva escluso categoricamente che la mancanza del pubblico potesse diventare una giustificazione per eventuali difficoltà, affermando con decisione che il sostegno e l’entusiasmo della gente vanno conquistati sul campo, attraverso il lavoro e l’impegno costante.

In diverse occasioni, anche in conferenza stampa, aveva ribadito con chiarezza il concetto: “Inutile ricercare gli alibi”. Questi passaggi confermano la coerenza del suo messaggio e la sua visione strategica: la squadra deve fare affidamento esclusivamente sulle proprie forze, sulla propria dedizione e sul proprio impegno, senza cercare scappatoie o attenuanti esterne. Una filosofia che mira a forgiare un gruppo forte, resiliente e mentalmente preparato ad affrontare ogni sfida.