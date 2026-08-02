La coppia italiana di nuoto artistico, formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, ha conquistato una brillante medaglia d'argento nel duo misto tecnico. Questo prestigioso risultato è stato ottenuto agli Europei di Parigi, dove gli atleti azzurri hanno concluso la gara con un punteggio di 229,00 punti. Si sono posizionati immediatamente dietro alla forte coppia inglese composta da Ranjuo Tomblin e Isabelle Thorpe, che ha ottenuto l'oro.

Il Podio Europeo di Parigi

La finale, svoltasi nella capitale francese, ha visto Pelati e Ruggiero esibirsi con maestria.

Il loro punteggio di 229,00 è frutto di una performance impeccabile, evidenziando sincronia e complessità tecnica dell'esercizio. Questo piazzamento rappresenta un traguardo di notevole importanza per l'Italia agli Europei di nuoto artistico, confermando qualità e competitività degli atleti azzurri. La coppia si è distinta in una competizione serrata, consolidando la propria posizione tra le élite europee.

Crescita e Prospettive del Nuoto Artistico Italiano

La conquista di questa medaglia d'argento conferma la costante crescita del nuoto artistico italiano nel panorama continentale. Il talento e la dedizione di atleti come Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero sono elementi che elevano livello e visibilità di questa disciplina a livello europeo.

Questa brillante prestazione offre solide basi per le prossime competizioni internazionali, alimentando aspettative di futuri successi mondiali.

Un Percorso Costante di Successi Internazionali

Il risultato ottenuto a Parigi si inserisce in un percorso di successi per la coppia. Pelati e Ruggiero avevano già dimostrato il loro valore mondiale. Ai Mondiali di Singapore del 2025, infatti, avevano ottenuto una medaglia di bronzo, sempre nella specialità del duo misto tecnico. Questo successo evidenzia una remarcabile continuità di rendimento e capacità di competere ai massimi livelli globali. Questi risultati consolidano la loro posizione tra le eccellenze del nuoto artistico, testimoniando una crescita costante.