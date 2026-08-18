Dopo due rinvii per maltempo, Piazza del Campo è pronta ad accogliere oggi la Carriera del Palio dell’Assunta. Le dieci contrade si contenderanno il Drappellone di Teodora Axente. La corsa si disputa il 18 agosto, per la prima volta in cinquant’anni, ricordando la vittoria della Civetta nel 1976 con Aceto su Panezio.

Alle 19, le contrade usciranno dall’entrone per schierarsi sul tufo. In gara: Aquila (Carlo Sanna detto Brigante su Benitos), Chiocciola (Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Arestetulesu), Giraffa (Elias Mannucci detto Turbine su Euskaldi), Istrice (Federico Guglielmi detto Tamurè su Ares Elce), Lupa (Dino Pes detto Velluto su Diodoro), Nicchio (Giovanni Atzeni detto Tittia su Anda e Bola), Oca (Michel Putzu detto Spago su Diamante Sauro), Onda (Andrea Sanna detto Virgola su Viso d’Angelo), Selva (Sebastiano Murtas detto Grandine su Canarinu) e Torre (Giuseppe Zedde detto Gingillo su Donrodrigo).

Il Palio tra rinvii e storia recente

L’edizione del Palio di Siena ha subito due rinvii per maltempo. La pioggia ha reso il tufo di Piazza del Campo impraticabile. Anche l’allestimento del palco delle comparse è stato posticipato, a tutela dei lavoratori per le temperature elevate.

La partecipazione delle dieci contrade è un momento atteso. Lo scorso luglio, l’Aquila ha interrotto un digiuno di vittorie dal 1992, aggiudicandosi il Palio della Madonna di Provenzano con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia sul cavallo Diodoro.

Organizzazione e curiosità dell'edizione

Un aspetto singolare di questo Palio dell’Assunta è la partecipazione delle stesse dieci contrade per il terzo anno consecutivo, un evento raro.

Il Drappellone di Teodora Axente celebra il cinquecentenario della battaglia di Camollia.

L’organizzazione del Palio coinvolge il sindaco Nicoletta Fabio, il mossiere Renato Bircolotti e il maestro di campo Riccardo Frosini. La complessità è garantita dalla supervisione di deputati della festa, giudici della vincita e ispettori di pista, che assicurano il corretto svolgimento della corsa.