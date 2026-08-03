Un nuovo stop ha fermato Matteo Berrettini e Mariano Navone al Masters 1000 di Montreal. Il match di primo turno, attesissimo, è stato nuovamente sospeso a causa della pioggia, che continua a condizionare pesantemente il torneo canadese. L'incontro tra l'italiano e l'argentino, già rinviato da ieri a oggi e poi ulteriormente posticipato dalle 17 alle 19 italiane, è stato interrotto dopo pochi minuti di gioco.

I due tennisti erano appena scesi in campo e si trovavano ai vantaggi nel primo game quando le precipitazioni sono riprese con intensità, costringendo gli organizzatori a fermare la partita.

Il maltempo persistente, che ha già creato non pochi disagi nel programma della giornata precedente, continua così a ostacolare il regolare svolgimento del torneo, lasciando in sospeso la sfida d'esordio.

Le sfide organizzative a Montreal

Il torneo di Montreal sta affrontando giornate particolarmente complesse a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli organizzatori sono stati costretti a rivedere più volte il calendario degli incontri, con numerosi match posticipati o addirittura sospesi. Questa situazione genera notevole incertezza sia per gli atleti, che devono gestire l'attesa e la preparazione, sia per il pubblico, che attende con impazienza di sapere quando la sfida tra Berrettini e Navone potrà finalmente riprendere.

L'impatto della pioggia sui tornei di tennis

Le interruzioni dovute alla pioggia rappresentano una delle maggiori incognite nei tornei di tennis che si svolgono all'aperto. Questo scenario si è già verificato in precedenti edizioni del Masters 1000 canadese e in molti altri eventi del circuito. In queste circostanze, la gestione degli orari e la capacità di mantenere alta la concentrazione mentale diventano fattori cruciali per gli atleti. La sospensione del match tra Berrettini e Navone si inserisce, dunque, in una lunga serie di partite condizionate dal meteo, che spesso richiede ai giocatori un rapido adattamento a cambiamenti imprevisti e decisioni improvvise.