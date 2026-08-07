Le semifinali e le gare per le medaglie del CEV Enel EuroVolley 2026 maschile si terranno al Forum di Assago, a Milano, tra il 25 e il 27 settembre. L'annuncio congiunto di CEV e FIPAV conferma la Lombardia fulcro dell'evento. Migliaia di appassionati sono attesi per il weekend conclusivo, che vedrà le quattro migliori nazionali maschili d’Europa sfidarsi per il prestigioso titolo continentale e l'ambita qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

La competizione si preannuncia avvincente, con squadre pronte a lottare per il podio e un pass olimpico.

Il Forum di Assago sarà il teatro di sfide indimenticabili, capaci di emozionare i numerosi tifosi attesi da tutta Europa.

Il Forum di Assago: sede delle finali

Il Forum di Assago è stato designato come sede delle fasi decisive del torneo. Questa scelta rafforza la centralità di Milano negli eventi sportivi internazionali. La struttura, moderna e capiente, è ideale per accogliere un evento di tale risonanza, garantendo un'esperienza di alto livello. Qui si decreteranno i campioni d'Europa e le formazioni che si avvicineranno al sogno olimpico.

Contesto e importanza dell'evento

Affidare a Milano le semifinali e le finali dell’EuroVolley 2026 maschile evidenzia la volontà di puntare su infrastrutture all’avanguardia per manifestazioni di alto profilo.

Il torneo non è solo un'occasione per il titolo europeo, ma un passaggio cruciale per la qualificazione olimpica. Questa duplice valenza aumenta significativamente l’attrattiva e l’importanza dell’evento, rendendolo un appuntamento imperdibile.

Le città ospitanti e il calendario

L'EuroVolley 2026 maschile coinvolgerà diverse città italiane: Napoli, Modena, Torino e Milano. È proprio nel capoluogo lombardo, presso il Forum di Assago, che si concentreranno gli incontri clou: le semifinali e le successive finali per le medaglie. Questa distribuzione conferma la centralità di Milano nell’organizzazione di una delle più importanti manifestazioni di pallavolo continentale, promettendo grande spettacolo.