Alexandra Eala ha scritto una pagina storica nel tennis, conquistando il suo primo titolo WTA a Washington. La ventunenne filippina ha superato Jessica Pegula, numero tre del ranking mondiale, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-0, diventando la prima atleta delle Filippine a vincere un titolo WTA. La finale del Mubadala DC Open si è protratta per due giorni a causa di un temporale. Interrotta con Pegula in vantaggio per 6-4, 1-2, la partita è ripresa dopo oltre venti ore. Eala ha ribaltato l'incontro, dominando il set decisivo per 6-0. La vittoria è arrivata al secondo match point, forzando un errore di rovescio sull'avversaria.

Il percorso e il ranking

Il cammino di Eala verso il titolo è stato impressionante. Ha eliminato le prime tre teste di serie, la campionessa uscente e la vincitrice olimpica. Questo successo le ha permesso di raggiungere la ventesima posizione nel ranking WTA, il suo career-high. Dopo la vittoria, Eala ha festeggiato tra le bandiere filippine e gli applausi. Jessica Pegula si è congratulata con l'avversaria per la settimana perfetta. La finale ha visto Pegula aggiudicarsi il primo set. Nel secondo set, la pioggia ha interrotto il gioco; alla ripresa, Eala ha preso il controllo, chiudendo con autorità.

L'impatto sul tennis filippino

Con questo trionfo, Alexandra Eala si consacra come la migliore tennista filippina di sempre.

Il titolo WTA 500 di Washington si aggiunge ai successi nei tornei WTA 125 di Guadalajara e Birmingham. La sua formazione presso la Rafa Nadal Academy ha contribuito al suo sviluppo. La vittoria di Eala è un punto di svolta per il tennis nelle Filippine, ispirando una nuova generazione di atleti e dimostrando che campionesse possono emergere da nazioni con minore tradizione tennistica. Dopo la finale, Eala e Pegula sono volate a Toronto per il Masters 1000 del Canada.