Il cemento del prestigioso torneo WTA di Cincinnati ospita un confronto valido per i sedicesimi di finale tra la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, e la cinese Xinyu Wang, attuale numero 36 del ranking. L'incontro, in programma per martedì 18 agosto, rappresenta un test importante per entrambe le giocatrici. Sabalenka ha l'occasione di consolidare il proprio status e trovare il ritmo giusto, mentre per Wang è una vetrina di lusso per misurare le proprie ambizioni contro la leader indiscussa del circuito femminile, cercando un'impresa su una delle superfici più veloci del tour.

Sabalenka favorita assoluta: le quote confermano il pronostico

Le quote offerte dai principali bookmaker internazionali non lasciano spazio a interpretazioni: Aryna Sabalenka è la nettissima favorita. WilliamHill offre la quota più bassa per la vittoria della bielorussa, fissata a 1.07, che sale leggermente a 1.08 su 10Bet e a 1.10 su Betfair. Queste cifre indicano una probabilità di successo implicita che sfiora il 90%. Di contro, una vittoria di Xinyu Wang è considerata altamente improbabile, con quote che oscillano tra il 7.00 di 10Bet e l'8.00 di WilliamHill. Il pronostico è dunque a senso unico: la potenza e l'esperienza di Sabalenka dovrebbero prevalere nettamente.

Stato di forma a confronto: i numeri dopo Toronto

Entrambe le giocatrici arrivano a Cincinnati dopo una delusione nel torneo di Toronto. Aryna Sabalenka è uscita sconfitta agli ottavi di finale contro Ekaterina Alexandrova in tre set. Nonostante la sconfitta, i suoi numeri mostrano la consueta aggressività: 6 ace messi a segno, ma anche 7 doppi falli. Con una percentuale di prime di servizio del 55%, ha vinto il 61% dei punti quando la prima era in campo. La sua capacità di essere letale nei momenti chiave è testimoniata dalla buona percentuale di conversione delle palle break (6 su 11), anche se ha concesso 15 palle break totali.

Dall'altra parte, Xinyu Wang è stata eliminata al primo turno a Toronto da Daria Kasatkina, perdendo anch'essa in tre set.

Le sue statistiche mostrano un servizio meno incisivo rispetto a Sabalenka (2 ace) ma altrettanto falloso (8 doppi falli). La cinese ha una percentuale di prime di servizio superiore (63%), ma una resa leggermente inferiore (60% di punti vinti). La sua principale debolezza sembra risiedere nella gestione dei punti importanti, avendo convertito solo 8 palle break su 17 tentativi e avendone salvate appena 4 su 11 concesse. Sebbene entrambe arrivino da una sconfitta, Sabalenka sembra possedere armi più efficaci e una maggiore freddezza nei momenti cruciali.

Ranking e precedenti: un divario evidente

La differenza tra le due giocatrici è marcata dalla classifica mondiale. Aryna Sabalenka occupa saldamente la prima posizione del ranking WTA con 8670 punti.

Il suo status non è in discussione. Xinyu Wang, invece, si trova alla posizione numero 36 con 1248 punti. Il gap di oltre 7400 punti è un indicatore chiaro della diversa caratura delle due atlete. Questo divario abissale si riflette non solo nell'approccio mentale alla partita, ma anche nella capacità di gestire i tornei di questo calibro. Per Sabalenka, match come questo sono tappe di routine nel suo percorso verso le fasi finali, mentre per Wang rappresentano un'opportunità unica per guadagnare punti preziosi e visibilità. Non essendoci precedenti significativi da analizzare, il ranking diventa il fattore più eloquente per inquadrare una sfida che, sulla carta, appare decisamente sbilanciata.

La chiave tattica del match risiederà nella capacità di Sabalenka di imporre fin da subito il suo ritmo infernale. Se la bielorussa riuscirà a servire con alte percentuali e a limitare il numero di errori non forzati, per Wang ci saranno pochissime possibilità di entrare in partita. La cinese dovrà sperare in una giornata negativa della sua avversaria, cercando di prolungare gli scambi e di giocare con profondità per non offrire angoli facili alla potenza devastante dei colpi della numero uno del mondo. La superficie veloce di Cincinnati favorisce lo stile di gioco aggressivo, un ulteriore vantaggio per Sabalenka che parte con tutti i favori del pronostico per un passaggio agevole al turno successivo.