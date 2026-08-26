Un duro colpo scuote i Portland Trail Blazers a pochi giorni dall'inizio della stagione: Shaedon Sharpe, giovane e promettente guardia della franchigia, dovrà affrontare uno stop prolungato di circa sei mesi. L'atleta ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro durante un allenamento individuale, notizia ufficializzata il 24 agosto 2026. Questo infortunio priverà la squadra di uno dei suoi elementi più dinamici per gran parte della prossima annata, alterando significativamente i piani iniziali.

Per Sharpe, ventitreenne, si tratta di un'ulteriore battuta d'arresto dopo una stagione precedente già condizionata da una frattura da stress alla fibula sinistra, che lo aveva limitato a sole cinquanta presenze.

Nonostante le difficoltà, aveva dimostrato il suo valore, mantenendo medie di 20,8 punti, 4,3 rimbalzi e 2,6 assist, con percentuali di tiro del 45,2% dal campo, 33,7% da tre punti e 78,7% ai liberi. La sua importanza per il futuro dei Blazers è sottolineata dal contratto quadriennale da 90 milioni di dollari, appena firmato. Riconosciuto come uno dei migliori atleti della lega, con un repertorio di schiacciate mozzafiato, Sharpe deve ancora dimostrare piena efficienza per conquistare la fiducia dei coach in un minutaggio elevato.

La nuova rotazione dei Trail Blazers

L'assenza prolungata di Sharpe impone ai Portland Trail Blazers una profonda revisione della propria rotazione, in particolare nel reparto guardie, che si presenta già estremamente ricco di talento.

Il quintetto titolare, in attesa del rientro di Sharpe, dovrebbe essere composto da Ja Morant come playmaker, Damian Lillard nel ruolo di guardia tiratrice, Toumani Camara come ala piccola, Deni Avdija da ala forte e Donovan Clingan al centro. La panchina vanta una notevole profondità con giocatori come Scoot Henderson, Jrue Holiday, Vít Krejčí, Sidy Cissoko e Robert Williams III, pronti a dare il loro contributo.

La gestione di un backcourt così affollato, con Morant, Lillard e Holiday, rappresenta una delle sfide più significative per l'allenatore Micah Nori. Il tecnico dovrà trovare il giusto equilibrio tra le esigenze offensive e le cruciali necessità difensive, considerando che Holiday potrebbe essere relegato in panchina nonostante le preoccupazioni difensive legate a Morant e Lillard.

La solidità del frontcourt, garantita da Clingan, Avdija, Camara e Williams, sarà fondamentale per bilanciare la squadra e compensare eventuali lacune difensive nel reparto esterni.

Prospettive future e scenari di mercato

Il rientro di Shaedon Sharpe è previsto attorno alla trade deadline di febbraio 2027, un periodo cruciale in cui la dirigenza dei Blazers potrebbe valutare attentamente le opzioni di mercato NBA. L'obiettivo sarà alleggerire l'affollamento nel reparto guardie, e non è escluso che uno tra Jrue Holiday e Scoot Henderson possa essere coinvolto in trattative. Questo permetterebbe di facilitare il reinserimento di Sharpe nella rotazione, ottimizzando i minuti e preservando l'integrità difensiva della squadra.

Il percorso di recupero di Sharpe sarà monitorato con grande attenzione, poiché la sua capacità di ritrovare la forma migliore e di integrarsi nuovamente in un contesto così competitivo sarà determinante per le ambizioni dei Portland Trail Blazers. Nel frattempo, la profondità del roster e la robustezza del frontcourt saranno elementi chiave per mantenere la squadra competitiva durante la sua assenza, in attesa di poter contare nuovamente sul suo talento esplosivo.