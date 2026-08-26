Le sorelle Venus Williams (46 anni) e Serena Williams (44 anni) parteciperanno insieme al doppio femminile degli US Open, grazie a una wild card. L'annuncio del 26 agosto 2026 conferma il loro ritorno a New York, dove hanno già vinto il titolo nel 1999 e nel 2009. Le Williams si sono riunite in campo al Cincinnati Open, perdendo match combattuto contro Marta Kostyuk e Peyton Stearns per un doppio fallo di Venus. Questo rientro agli US Open giunge 27 anni dopo la storica vittoria di Serena nel singolare del 1999, a 17 anni.

Palmarès US Open

Le sorelle Williams hanno disputato il doppio agli US Open in nove edizioni (1997, 1999, 2000, 2001, 2009, 2012, 2013, 2014 e 2022), con 27 vittorie e 7 sconfitte.

In carriera, hanno conquistato 14 titoli Slam e tre ori olimpici (2000, 2008, 2012). Sono state numero uno del doppio per otto settimane e completato il Career Grand Slam (2009-2010).

Serena Williams, rientrata quest'estate dopo quattro anni di assenza, aveva giocato il doppio con Venus a Cincinnati e si era ritirata da Wimbledon per infortunio al ginocchio (singolare). Venus Williams è iscritta al tabellone di singolare femminile degli US Open.

Le scelte di Serena e il torneo

Per questa edizione, Serena Williams ha scelto di non partecipare al singolare degli US Open, accettando le wild card per il doppio femminile e il misto. Con Carlos Alcaraz ha vinto un incontro prima di uscire ai quarti. Il primo turno del doppio femminile è fissato per il 3 settembre.

Il ritorno delle Williams agli US Open è un evento molto atteso. Gli appassionati potranno rivedere una delle coppie più vincenti del tennis.