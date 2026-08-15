Jannik Sinner ha trascorso il Ferragosto al JMedical, la struttura medica della Juventus, sottoponendosi a nuovi test per monitorare il recupero dal problema al ginocchio. Questo fastidio lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Cincinnati, un torneo dove l'anno precedente aveva raggiunto la finale. Il tennista italiano, attuale numero uno del mondo, non si è concesso pause nemmeno in questa giornata festiva, dimostrando grande determinazione nel proseguire il percorso di riabilitazione con l’obiettivo primario di presentarsi in piena forma agli US Open, l’ultimo Slam della stagione che prenderà il via tra circa due settimane.

La scelta di continuare la riabilitazione anche durante le festività sottolinea l'impegno di Sinner. Dopo i controlli al JMedical, il campione farà ritorno a Montecarlo, sua base operativa, dove festeggerà il suo venticinquesimo compleanno. Si tratta di un’occasione particolare e significativa per l'atleta, che non celebrava il compleanno a casa dal 2020, essendo stato sempre impegnato negli ultimi anni nei tornei americani preparatori proprio agli US Open.

Il percorso di recupero verso gli US Open

Il recupero di Sinner dal fastidio al ginocchio è seguito con la massima attenzione dallo staff medico e dal suo team. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare agli US Open nelle migliori condizioni fisiche possibili.

La decisione di saltare il Masters 1000 di Cincinnati è stata strategica, volta a evitare rischi e ad accelerare il processo di guarigione. Il lavoro svolto presso il JMedical rappresenta un ulteriore e fondamentale passo avanti in questa direzione, con la speranza concreta di tornare presto in campo ai massimi livelli.

La presenza costante di Sinner a Montecarlo, sua residenza e base operativa, è stata cruciale anche nei mesi precedenti per monitorare attentamente la sua situazione fisica. Il programma di allenamento e recupero rimane invariato, con la priorità assoluta di preservare la salute del ginocchio in vista degli appuntamenti più importanti del calendario tennistico internazionale.

Controlli medici e preparazione atletica

Recentemente, Sinner si è sottoposto anche a un controllo medico di routine presso una clinica ortopedica privata a Milano. Questo controllo, durato oltre quattro ore, si inserisce nella normale prassi per un atleta del suo calibro, già seguito con meticolosa attenzione nei mesi precedenti a Montecarlo. All’uscita dalla clinica, il tennista si è mostrato sorridente e disponibile con i tifosi presenti, firmando autografi e rassicurando sull’andamento del suo recupero. Il piano di preparazione resta saldamente focalizzato sugli impegni americani, con l’obiettivo di essere pienamente competitivo già dal prossimo Slam.