Il trasferimento di Tarik Skubal ai Los Angeles Dodgers ha rivelato cosa renda la franchigia californiana un modello di eccellenza nel baseball. Il lanciatore, dai Detroit Tigers, ha evidenziato come il successo dei Dodgers non sia legato solo agli investimenti salariali, ma a una struttura organizzativa e risorse che superano il monte ingaggi.

Impressionato dall’ambiente di Los Angeles, Skubal ha dichiarato: “Non posso credere quanto sia grande”, riferendosi alla clubhouse. “Sono andato a cercare la vasca idromassaggio e mi sono ritrovato nella gabbia di battuta”.

Questo, secondo il giocatore, rappresenta la vera differenza tra i Dodgers e il resto della lega.

Infrastrutture e sviluppo: il vantaggio Dodgers

I Dodgers, secondo Skubal, hanno costruito il loro vantaggio investendo massicciamente in strutture, cura dei giocatori e ogni aspetto accessorio professionale. Tali investimenti, non soggetti a limiti di salary cap, hanno permesso alla squadra di Los Angeles di sviluppare talenti interni e mantenere competitività, anche quando costosi free agent come Kyle Tucker o Edwin Diaz non hanno rispettato le aspettative.

Skubal, con quasi dieci anni a Detroit, ha riconosciuto il buon lavoro dei Tigers in scouting e sviluppo, e un monte ingaggi nella parte alta della lega.

Tuttavia, la distanza in risorse e infrastrutture tra Detroit e Los Angeles rimane enorme, lasciando il lanciatore stupito.

Salary cap: soluzione insufficiente per la MLB?

Il dibattito sul salary cap si inserisce in un contesto di tensione tra MLBPA e proprietari, con i Dodgers spesso indicati come simbolo di squilibrio competitivo. Le parole di Skubal e altri rivelano che il vero vantaggio dei Dodgers risiede nella capacità di investire in tutto ciò che ruota attorno al campo: da strutture ad accademie. Questo crea un ambiente che attrae i migliori giocatori e favorisce la crescita dei giovani talenti.

Come sottolineato da altri protagonisti della lega, limitare i salari non basta a riequilibrare la competitività.

“Ci sono molte piccole cose che accadono dietro le quinte che la gente non vede”, ha spiegato il pitcher Will Klein. In un sistema dove il valore delle franchigie cresce costantemente, il salary cap rischia di non incidere sulle vere cause del dominio dei Dodgers, che continueranno a rappresentare una meta ambita per chiunque voglia vincere e crescere in MLB.