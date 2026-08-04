La sessione di mercato della Major League Baseball 2026 si è conclusa con esiti contrastanti, lasciando dietro di sé una scia di polemiche e delusioni per diverse squadre. Mentre i Los Angeles Dodgers hanno rafforzato ulteriormente il proprio roster con l’acquisizione di Tarik Skubal, vincitore di due Cy Young consecutivi, altre franchigie hanno mancato l’appuntamento con il salto di qualità, suscitando critiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Braves e Brewers: occasioni mancate al mercato

Tra le squadre più discusse figurano gli Atlanta Braves. Nonostante un solido vantaggio di otto partite nella NL East e una rosa già competitiva, il general manager Alex Anthopoulos ha optato per mosse minime, inserendo Lane Thomas, Tyler Mahle e Bruce Suter.

Questa strategia è stata giudicata insufficiente, poiché la squadra non è riuscita ad assicurarsi un lanciatore di calibro da playoff, lasciando così campo libero ai Dodgers per l'acquisizione di Skubal. Il commento diffuso tra gli osservatori è che la dirigenza abbia scelto la prudenza, a discapito di un rinforzo di livello per la rotazione.

Una situazione simile ha riguardato i Milwaukee Brewers, noti per la loro pianificazione a lungo termine. Anche loro hanno rinunciato alla possibilità di acquisire Skubal, limitandosi agli arrivi di Dustin May, JoJo Romero e Antonio Senzatela. Una serie di operazioni che, secondo l'opinione generale, non è stata sufficiente a colmare il divario con le principali contendenti al titolo.

Le delusioni di altre franchigie e il dominio Dodgers

Non solo Braves e Brewers hanno deluso le aspettative. I Cincinnati Reds hanno effettuato solo scambi marginali, cedendo Nathaniel Lowe e Caleb Ferguson, senza però rafforzare significativamente la squadra in vista della corsa ai playoff. I Texas Rangers si sono limitati a una sola operazione, senza riuscire a definire una direzione chiara tra acquisti e cessioni, lasciando perplessi sulla loro strategia stagionale.

Anche i New York Yankees, sotto la guida di Brian Cashman, hanno aggiunto Heliot Ramos e Luis García Jr., ma hanno mancato obiettivi di primo piano come Adley Rutschman. Inoltre, la squadra ha indebolito il proprio bullpen cedendo Camilo Doval e Yovanny Cruz, una mossa che ha sollevato interrogativi.

I Detroit Tigers, dopo aver ceduto Skubal in anticipo, hanno atteso l’ultimo momento per scambiare Casey Mize, mantenendo però in rosa giocatori come Gleyber Torres e Kenley Jansen, inviando segnali ambigui sulle reali intenzioni della società.

In netto contrasto con le difficoltà altrui, la sessione di mercato ha visto i Los Angeles Dodgers protagonisti assoluti. L’arrivo di Tarik Skubal, in cambio del promettente Zyhir Hope, ha ulteriormente rafforzato una rosa già di altissimo livello. Questa mossa ha riacceso il dibattito sulla necessità di un salary cap nella lega, alimentando il timore di uno squilibrio competitivo che potrebbe portare a tensioni tra le squadre e frustrare i tifosi che sperano in una maggiore parità.

Red Sox e Phillies: acquisti di peso sul mercato

Se alcune squadre hanno manifestato un atteggiamento attendista o deludente, altre hanno invece scelto di investire pesantemente per migliorare le proprie prospettive. I Boston Red Sox hanno dimostrato grande ambizione acquisendo il tre volte All-Star catcher Adley Rutschman. Allo stesso modo, i Philadelphia Phillies hanno puntato sul talento del tre volte campione di battuta Luis Arraez.

Queste operazioni evidenziano come alcune franchigie abbiano deciso di sfruttare al massimo la finestra di mercato estiva per puntare in alto, in netta contrapposizione con l’atteggiamento più cauto o indeciso mostrato da squadre come Braves e Brewers, delineando un quadro di strategie di mercato profondamente diverse all'interno della Major League Baseball 2026.