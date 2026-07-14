Bryce Harper, stella dei Philadelphia Phillies, è stato protagonista all'Home Run Derby dell'All-Star Game 2026. La sua presenza ha però evidenziato le tensioni nel baseball americano, con la minaccia di uno sciopero che potrebbe fermare la Major League Baseball.

Il contratto collettivo tra giocatori e proprietari scadrà a dicembre; le trattative sono già tese. I proprietari propongono un salary cap e modifiche al sistema di draft, criticate da Harper. Il campione ha ribadito l'opposizione al tetto salariale, difendendo il diritto dei colleghi al massimo potenziale economico.

Ha richiamato Curt Flood, ritenendo "inevitabile" la lotta al salary cap.

Il dibattito sul salary cap

Durante l'All-Star Week, Paul Skenes e Juan Soto si sono espressi contro il salary cap MLB. Skenes, del comitato negoziale sindacale, ha evidenziato la fermezza: "Entrambe le parti hanno una linea che non intendono superare. Se ciò porterà a perdere partite o una stagione, vedremo". Juan Soto, con un contratto record da 765 milioni, ha commentato: "Sì, fa schifo. Non dovrebbe esserci".

La MLB propone per il 2027 un tetto spese di 245,3 milioni di dollari. Club come i Dodgers affronterebbero drastici riassestamenti. Harper ha criticato anche la proposta di posticipare le firme dei giovani fino a vent'anni o due anni dopo il diploma.

Negoziati e futuro della MLB

Le negoziazioni, iniziate a maggio, riprenderanno dopo l'All-Star Game. Il sindacato chiede ampliamento di free agency e arbitrato, oltre a un aumento del salario minimo. Nonostante il clima teso, Skenes e Mason Miller mostrano cauto ottimismo per un accordo che scongiuri la paralisi del campionato.

L'All-Star Game 2026 non è stato solo celebrazione del talento, ma momento cruciale di riflessione sulle sfide del baseball professionistico. Il rischio di stadi vuoti è concreto, ma il dialogo offre speranza per una risoluzione.