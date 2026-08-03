I Seattle Mariners hanno acquisito l'esterno Taylor Ward dai Baltimore Orioles. Questa mossa rafforza il lineup, specialmente contro i lanciatori mancini. L'operazione ha visto i Mariners cedere tre giovani lanciatori delle Minors a Baltimore, ottenendo un battitore destro di esperienza per la stagione.

Ward arriva con un OBP di .383 e un wRC+ di 117, un netto miglioramento rispetto ai battitori destri attuali. Il suo inserimento è cruciale per contrastare le difficoltà della squadra contro i lanciatori mancini, dove Seattle ha faticato molto.

Il nuovo assetto del lineup dei Mariners

Con Taylor Ward, il lineup proiettato dei Mariners contro i destri include: Cole Young (2B), Randy Arozarena (LF), Dominic Canzone (DH), Julio Rodriguez (CF), Josh Naylor (1B), Cal Raleigh (C), Taylor Ward (RF), Colt Emerson (SS) e Weston Wilson (3B). Ward aggiunge profondità e bilanciamento al gruppo.

L'efficacia di Ward contro i mancini è il fulcro. In carriera, vanta un OPS di .827 contro i "southpaw", salito a .839 in questa stagione. Il suo contributo sarà rilevante per una squadra che ha dovuto affidarsi a Rob Refsnyder e Victor Robles, senza risultati.

Analisi dello scambio e prospettive

Lo scambio ha coinvolto i prospetti Hoppe, Moore e Kreiling, lanciatori delle Minors: i primi due già rilievi, Kreiling rientrato da infortunio.

Per gli Orioles, la cessione di Ward è un passo verso una ricostruzione. Il ritorno ottenuto non è stato giudicato ricco, data la domanda di battitori destri nel mercato MLB.

Per Seattle, l'operazione è positiva: ha colmato una lacuna offensiva senza intaccare il proprio vivaio. Resta da vedere se l'arrivo di Ward si tradurrà in vittorie concrete, rilanciando le ambizioni in una stagione finora deludente.