Texas Rangers e Seattle Mariners si contendono il titolo della AL West in una situazione di equilibrio precario, con entrambe le squadre che navigano attorno al cinquanta per cento di vittorie. In un contesto di classifica così serrato, la capacità di intervenire sul mercato per correggere le principali lacune del roster potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione e per le ambizioni di ottobre.

Rangers: un bullpen da rafforzare con rilievi di alto livello

Per i Rangers, la priorità individuata è l’aggiunta di almeno un rilievo capace di gestire le situazioni ad alta pressione.

Nonostante il rendimento superiore alle attese del bullpen, complici anche le stagioni segnate dagli infortuni di Chris Martin, Jalen Beeks e Robert Garcia, la squadra può contare su poche certezze nei finali di partita. Jacob Latz, All-Star, rappresenta il punto di riferimento, mentre Jakob Junis e Tyler Alexander hanno offerto buone prestazioni ma senza un passato consolidato in ruoli chiave. Peyton Gray si è distinto come rookie, ma non ha ancora maturato esperienza sufficiente in contesti di alta tensione. La rotazione dei partenti, con MacKenzie Gore in evidenza, offre solidità, ma la tendenza moderna a limitare il numero di inning lanciati dai titolari rende ancora più cruciale la presenza di rilievi affidabili per chiudere le gare.

Mariners: serve un battitore destro contro i lanciatori mancini

La situazione dei Mariners è altrettanto delicata, ma la necessità principale riguarda il reparto offensivo. Seattle, infatti, fatica a produrre punti e si trova tra le ultime squadre della lega per media battuta, OPS e punti segnati. Il problema si acuisce contro i lanciatori mancini, dove il rendimento della squadra è tra i peggiori della MLB. L’arrivo di Rob Refsnyder non ha portato i risultati sperati, con una media battuta di .140 e una OPS di .458 contro i mancini. Anche altri titolari come Cal Raleigh, Cole Young e Colt Emerson hanno incontrato difficoltà simili. Per questo motivo, la dirigenza sta valutando l’acquisizione di un battitore destro di peso, con nomi come Casey Schmitt, Jo Adell e Spencer Steer tra i possibili obiettivi.

La profondità del vivaio permette ai Mariners di essere aggressivi sul mercato, anche valutando la cessione di un partente per ottenere il rinforzo desiderato.

Le esigenze di mercato nella AL West

La situazione dei Rangers e dei Mariners riflette le esigenze più sentite nella divisione AL West. Per Texas, la necessità di un rilievo ad alto leverage, preferibilmente destro, è cruciale per rafforzare il bullpen in vista della volata finale. Per Seattle, oltre a un rilievo, la priorità resta un battitore destro, fondamentale per migliorare il rendimento contro i lanciatori mancini e dare nuova linfa a un attacco in difficoltà. Queste strategie di mercato saranno determinanti per le ambizioni delle due squadre in una divisione ancora apertissima, dove meno di una vittoria le separa.