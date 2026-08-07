L’Associazione del Calcio Argentino (Afa) ha espresso ufficialmente il proprio sostegno al presidente della Fifa, Gianni Infantino. La dichiarazione giunge dopo le recenti polemiche sul tentativo, poi ritirato, di privatizzare i Mondiali. L’Afa ha evidenziato l’apprezzamento per un modello di governance “chiaro, stabile e trasparente” e per il rispetto delle procedure democratiche.

Motivazioni del supporto Afa

L’Afa, nel suo comunicato, ha ribadito l’appoggio all’operato di Infantino negli ultimi dieci anni. Gli obiettivi principali della sua gestione sono stati lo sviluppo globale del calcio e la solidità istituzionale, fondata su un modello di governance trasparente.

Il supporto giunge dopo il ritiro del progetto Fifa Forward Enterprise, che prevedeva la cessione di quote dei Mondiali a investitori privati e aveva generato molte più incertezze che certezze. L’Afa ha riconosciuto gli errori commessi e le scuse rivolte alle 211 federazioni affiliate alla Fifa, sottolineando come la priorità data alle norme di governance sia fondamentale per le relazioni tra la Fifa e le sue associazioni.

Visione di Infantino e futuro del calcio

Il comunicato evidenzia il ruolo di Infantino nel guidare una profonda trasformazione della Fifa. Questa ha aperto l’organizzazione a tutte le associazioni e confederazioni, promuovendo un dialogo diretto per lo sviluppo del calcio a ogni livello.

L’Afa ha ribadito che tale evoluzione si basa su un modello di governance trasparente, sul rispetto delle strutture statutarie e delle procedure democratiche. Questi principi sono essenziali per mantenere la famiglia del calcio unita, solida e impegnata a generare miglioramenti sportivi e istituzionali, con ricadute positive sulla vita di milioni di appassionati.

In vista dell’imminente Congresso della Fifa, l’Associazione Argentina ha concluso riaffermando la convinzione di continuare a lavorare sotto la leadership di Infantino per sviluppare un calcio migliore e più inclusivo.