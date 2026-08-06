Il giovane tennista statunitense Learner Tien, ventenne e già tra i primi venti giocatori al mondo, ha vissuto una serata indimenticabile a Montreal. Dopo aver sconfitto il trentanovenne francese Gael Monfils, ex numero sei del ranking mondiale, Tien ha mostrato il suo lato da tifoso, chiedendo un autografo proprio al suo avversario appena battuto.

L'episodio si è verificato mercoledì sera durante il Canadian Open, torneo che ha visto Monfils alla sua quindicesima e ultima partecipazione. Al termine dell’incontro, mentre il pubblico si accalcava per ottenere firme dal campione francese, Tien si è avvicinato, ha toccato Monfils sulla spalla e gli ha chiesto di firmare un ricordo.

Monfils ha risposto con un sorriso e ha poi abbracciato il giovane americano, nato appena quattro mesi dopo il primo titolo conquistato dal francese nel 2005 a Sopot.

La passione per il tennis oltre la competizione

Questo gesto ha profondamente colpito gli appassionati, evidenziando come la passione per il tennis rimanga un elemento centrale anche tra i professionisti di alto livello. Tien, che si sta affermando come uno dei migliori talenti emergenti del circuito, ha dimostrato di essere ancora un grande ammiratore di chi lo ha preceduto. La scena è stata immortalata e ha generato numerosi commenti positivi tra gli spettatori e sui social media.

Tien ha rivelato in un'intervista post-partita di aver spesso rivisto le vecchie partite di Monfils su YouTube e di aver provato una forte emozione nell'affrontare uno dei suoi idoli.

Ha ammesso di aver forse perso il secondo set proprio a causa della tensione e dell'emozione di giocare contro un suo mito.

Reazioni della community e valore simbolico

Sui social network, l'accaduto ha ricevuto un'ondata di messaggi di apprezzamento. Molti utenti hanno elogiato la spontaneità e la sportività del momento, definendolo "un gesto molto bello" e lodando sia l'umiltà di Tien sia la disponibilità di Monfils. In molti hanno ricordato che, al di là della competizione, "siamo tutti fan", e che episodi come questo rafforzano il legame tra diverse generazioni di atleti.

Il gesto di Tien incarna un esempio di rispetto e ammirazione che trascende il mero risultato sportivo, dimostrando come il tennis possa fungere da ponte tra passato e futuro.

La carriera di Monfils, giunta al suo epilogo al Canadian Open, si conclude così con un momento di grande umanità, mentre Tien non solo si conferma un talento in ascesa, ma anche un autentico appassionato di questo sport.