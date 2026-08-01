Remco Evenepoel ha scritto una pagina di storia nella Classica di San Sebastian, conquistando la sua quarta vittoria e stabilendo un nuovo record assoluto. Il ciclista belga si è imposto in una emozionante volata a due contro Richard Carapaz, al culmine di una gara che lo ha visto protagonista di una spettacolare rimonta dopo aver subito una foratura. Questo successo non solo consolida la sua posizione come il corridore più vincente nella "Klasikoa", ma ne esalta anche la straordinaria capacità di resilienza e determinazione.

La 45ª edizione della corsa basca ha visto Evenepoel e Carapaz distanziare il resto del gruppo nelle fasi conclusive, con il belga che ha saputo imporre la sua velocità nello sprint finale.

Alle loro spalle, Ben Tulett ha conquistato il terzo gradino del podio, guidando un gruppetto di inseguitori che includeva gli italiani Christian Scaroni, classificatosi quarto, e Giulio Ciccone, sesto. La vittoria di Evenepoel assume un valore ancora maggiore considerando la sua abilità nel rientrare sui migliori dopo l'imprevisto della foratura, riuscendo a giocarsi il successo nel momento più critico della competizione.

La rimonta di Evenepoel e la volata finale

Il percorso della Classica di San Sebastian si è rivelato particolarmente selettivo, con un susseguirsi di salite e un ritmo sostenuto fin dalle prime battute. Evenepoel ha dovuto superare un momento di grande difficoltà a causa di una foratura, che lo ha costretto a un rapido cambio di bicicletta e a un lungo inseguimento del gruppo di testa.

Grazie a un impegno straordinario e al supporto fondamentale dei suoi compagni di squadra, il campione belga è riuscito a ricongiungersi ai battistrada a circa trenta chilometri dal traguardo. Il momento chiave della gara è stato l'attacco decisivo sulla temibile salita di Murgil Tontorra, dove Evenepoel e Carapaz hanno sferrato l'azione che ha definitivamente staccato gli altri contendenti.

Negli ultimi chilometri, la coppia di testa ha mantenuto il vantaggio, trasformando la corsa in un duello avvincente. Evenepoel ha dimostrato la sua superiorità nello sprint finale, imponendo la sua punta di velocità per superare Carapaz e assicurarsi la quarta vittoria nella Classica di San Sebastian. Al termine di questa impresa memorabile, il ciclista belga ha espresso la sua grande soddisfazione, dichiarandosi "molto felice" per il trionfo.

Una corsa storica e le condizioni ideali

La 45ª edizione della Classica di San Sebastian si è svolta su un tracciato di 221,1 chilometri e oltre 4.150 metri di dislivello, caratterizzato da sette ascensioni principali che hanno contribuito a rendere la gara estremamente selettiva. Le condizioni meteorologiche hanno giocato un ruolo favorevole, con un clima temperato che ha offerto uno scenario ideale per i corridori e ha richiamato un numeroso pubblico lungo le strade basche. Il trionfo di Evenepoel assume un significato storico, in quanto gli permette di superare il precedente record di tre vittorie, detenuto da Marino Lejarreta, e di entrare così di diritto nella leggenda della competizione.

Fin dalle prime fasi, la corsa è stata animata da numerosi tentativi di fuga e da una costante selezione naturale imposta dalle difficoltà altimetriche del percorso. Il gruppo dei favoriti si è progressivamente assottigliato, fino all'azione decisiva di Evenepoel e Carapaz, i quali hanno dimostrato una perfetta interpretazione delle fasi cruciali della gara. Questa vittoria consolida ulteriormente la reputazione del ciclista belga, confermando la sua eccezionale abilità nel gestire le situazioni più complesse e nel primeggiare nelle grandi classiche del panorama ciclistico internazionale.