Questa sera la WNBA propone un unico incontro di grande rilevanza, con le Dallas Wings e le Golden State Valkyries pronte a sfidarsi in una partita cruciale per le ambizioni di playoff. Le Wings sono chiamate a una prova di forza per invertire la rotta della loro stagione, mentre le Valkyries puntano a estendere la loro impressionante striscia vincente.

Per Golden State, una vittoria significherebbe la certezza matematica di un posto ai playoff. La squadra californiana sta attraversando un momento di forma notevole: dal 24 giugno ha subito solo due sconfitte, distinguendosi per un gioco corale e un contributo diffuso da tutte le giocatrici.

In particolare, Gabby Williams, candidata al titolo di Difensore dell’Anno, si è rivelata fondamentale su entrambi i lati del campo, mentre Janelle Salaun, in corsa per il premio di Sesta Donna dell’Anno, ha fornito un apporto decisivo dalla panchina. La solidità difensiva delle Valkyries sarà un fattore chiave anche nell'incontro odierno contro Dallas.

Le Dallas Wings cercano il riscatto senza Azzi Fudd

Le Wings affrontano questo appuntamento con un bilancio recente poco incoraggiante: tre vittorie e sette sconfitte nelle ultime dieci gare, e un solo successo contro una squadra da playoff dal 7 luglio. La formazione texana dovrà inoltre fare a meno di Azzi Fudd, assente per infortunio, e potrebbe dover rinunciare anche a Jessica Shepard, la cui presenza è indicata come probabile ma non certa.

Anche Aziaha James non sarà della partita. In questo contesto, le responsabilità offensive ricadranno soprattutto su Paige Bueckers, che sta mostrando segnali di ripresa dopo un periodo difficile, e su Cecilia Zandalasini, che nelle ultime cinque gare ha fatto registrare una media di nove punti e 2,6 assist.

Il duello tra Veronica Burton e Paige Bueckers si preannuncia come uno degli elementi tecnici più interessanti della serata. Per Dallas, una vittoria significherebbe salire al settimo posto in classifica e dimostrare di poter competere con le migliori squadre della lega.

La partita in diretta nazionale e il contesto stagionale

L’incontro tra Wings e Valkyries sarà trasmesso in diretta nazionale su Peacock e NBCSN, a testimonianza della crescente attenzione verso la franchigia californiana.

La stagione delle Valkyries prevede numerose apparizioni televisive, inclusi otto appuntamenti nel Friday Night Spotlight di ION e incontri di rilievo su ESPN e altri network. La sfida di questa sera contro Dallas rappresenta uno degli snodi principali del calendario di Golden State, che punta a consolidare la propria posizione ai vertici della WNBA.

Secondo le previsioni, le Valkyries sono favorite per estendere la loro serie positiva a sei successi consecutivi. Tuttavia, Dallas cercherà di sfruttare l’occasione per invertire la rotta e rilanciarsi nella corsa playoff, nonostante le assenze significative.