Arizona State si appresta ad affrontare la stagione 2025 con rinnovate ambizioni e una rosa profondamente migliorata. Dopo una stagione 2024 che aveva già sorpreso molti osservatori, la squadra guidata da Kenny Dillingham si presenta al via del nuovo campionato senza la pressione di essere favorita, ma con la chiara intenzione di stupire nuovamente nel panorama del college football. Il Big 12, imprevedibile quanto la precedente Pac-12, offre ai Sun Devils l'opportunità di emergere ancora una volta e competere per il titolo di conference.

Il Mercato dei Trasferimenti e i Nuovi Talenti

Il tecnico Kenny Dillingham ha saputo sfruttare al meglio il portale dei trasferimenti, portando a Tempe giocatori di talento che hanno subito inciso. Se il successo del 2024 è stato trainato da figure come il quarterback Sam Leavitt e il wide receiver Jordyn Tyson, per il 2025 il roster si arricchisce ulteriormente. Tra gli innesti di spicco figurano i quarterback Cutter Boley da Kentucky e Mikey Keene da Michigan, affiancati da ricevitori di primo piano come Omarion Miller da Colorado e Reed Harris da Boston College. Questi ultimi sono considerati tra i migliori prospetti nel loro ruolo, e la loro presenza promette di replicare e superare l'impatto di un "Tyson-type receiver".

Un altro innesto di rilievo è quello del linebacker Owen Long, miglior placcatore nazionale nella passata stagione, proveniente da Colorado State. Il suo arrivo dovrebbe fornire un significativo impulso al pass rush dei Devils, un'area che necessitava di miglioramenti lo scorso anno.

Sfide Impegnative e il Vantaggio dell'Underdog

Il calendario di Arizona State per la stagione 2025 si preannuncia impegnativo, con sfide di alto livello già nelle prime settimane. I Sun Devils dovranno affrontare Texas A&M, ottava forza nazionale, in trasferta a College Station nella seconda settimana, e i campioni in carica della Big 12, Texas Tech, a Lubbock per la settima settimana. Nonostante questi test significativi, molti analisti continuano a considerare la squadra come outsider, sottovalutando i miglioramenti apportati in estate.

Questa condizione di sottovalutazione potrebbe giocare a favore di Dillingham e dei suoi, che già nel 2024 hanno dimostrato di saper sfruttare il ruolo di underdog per sorprendere avversari più quotati. Affrontare un avversario di alto rango all'inizio dell'anno, da squadra non classificata, permette di scendere in campo senza pressioni e di esprimere il massimo potenziale, una strategia che ha già dato i suoi frutti in passato.

Prospetti NFL e Leadership Tecnica

La rosa di Arizona State vanta diversi giocatori che potrebbero attirare l’attenzione degli scout NFL nella prossima primavera. Oltre ai già citati Miller e Harris, spiccano i nomi di prospetti cresciuti a Tempe come il defensive tackle CJ Fite e il running back Kyson Brown.

Da seguire con attenzione anche il cornerback Rodney Bimage, al suo primo anno da titolare, ma con margini di crescita ben superiori a quanto molti realizzino. Lo staff tecnico può contare su figure di rilievo con esperienza NFL, tra cui spicca Hines Ward, allenatore dei ricevitori, che si è impegnato a rendere Arizona State una seria minaccia al monopolio di "Wide Receiver U" di LSU. Questa leadership esperta contribuisce a coltivare una cultura di spogliatoio che ispira la squadra a giocare al di sopra del proprio livello, un fattore cruciale per generare quelle sorprese monumentali necessarie per competere nuovamente per il titolo della Big 12.

Arizona State si profila dunque come una delle possibili sorprese della Big 12.

Il lavoro svolto sul mercato e la presenza di giovani talenti rendono i Sun Devils una squadra da seguire con attenzione. La stagione 2025 si annuncia ricca di sfide, ma anche di grandi opportunità per un gruppo determinato a continuare il proprio percorso di crescita e a stupire.