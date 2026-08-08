A Phoenix, presso il Mortgage Matchup Center, hanno preso il via i Campionati USA di ginnastica artistica 2026 con la competizione femminile. Le ginnaste junior hanno inaugurato l'evento venerdì, in una tre giorni di gare, con copertura streaming e TV.

La prima giornata ha visto Addalye VanGrinsven, campionessa dell'U.S. Classic, chiudere in testa alla classifica junior con 53.150 punti. La quindicenne VanGrinsven ha stabilito un nuovo record personale, debuttando con una nuova coreografia al corpo libero che le è valsa 13.600.

Classifica provvisoria e prospettive

VanGrinsven ha commentato: “Il riscaldamento è andato bene… Sono davvero orgogliosa di come sono riuscita a reagire… Sono riuscita a superare ogni dubbio che avevo”. Al secondo posto Eva Doherty (51.200), terza Kylie Smith (51.150). Questa è l'ultima partecipazione junior per VanGrinsven, che passerà alla categoria senior la prossima stagione.

Programma e copertura

Domenica si terrà la seconda giornata di gare: junior al mattino, senior al pomeriggio. Le sessioni junior sono in streaming gratuito sul canale YouTube di USA Gymnastics. Le competizioni senior saranno su NBC Sports Network, NBC e Peacock (USA), con diretta internazionale gratuita anche su YouTube.

Risultati in tempo reale sul portale ufficiale.

L'evento è cruciale per le giovani ginnaste in vista del passaggio senior e delle selezioni nazionali. L'attenzione è su Addalye VanGrinsven, che, dopo la brillante prestazione, si candida a protagonista della stagione.