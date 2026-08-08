Mentre nomi come Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson e Jonathan Taylor hanno già siglato importanti estensioni contrattuali nel panorama della NFL, l'attenzione si sposta ora sui prossimi atleti che potrebbero assicurarsi accordi a lungo termine. Tra i profili più discussi emergono i quarterback Bryce Young dei Carolina Panthers e Baker Mayfield dei Tampa Bay Buccaneers, entrambi al centro di valutazioni strategiche da parte delle rispettive franchigie.

Baker Mayfield: la trattativa con i Buccaneers e la scadenza del training camp

Baker Mayfield si trova attualmente all'ultimo anno del suo contratto con i Tampa Bay Buccaneers e ha espresso pubblicamente il desiderio di un impegno a lungo termine con la squadra.

Il quarterback ha fissato una chiara scadenza per la firma di un nuovo accordo: l'inizio del training camp. Una volta avviato il camp, la sua concentrazione sarà infatti rivolta esclusivamente al campo da gioco. Mayfield, che ha inizialmente firmato con Tampa nel 2023 per 4 milioni di dollari, ha poi visto il suo contratto estendersi a tre anni per un valore di 100 milioni, posizionandosi al sedicesimo posto per stipendio tra i quarterback della lega. Il general manager Jason Licht ha ribadito l'importanza di Mayfield nei piani della squadra, affermando: “Baker è sempre al centro dei nostri pensieri … abbiamo un ottimo rapporto … nessuno qui vuole che Baker giochi in un’altra squadra”. Nonostante ciò, Licht ha anche precisato che al momento “non c’è una scadenza” ufficiale per la firma, pur mantenendo fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo.

La strategia dei Buccaneers appare orientata a definire la questione prima dell'inizio del training camp, anche per evitare che il tema del rinnovo possa diventare una distrazione o un peso durante la stagione, specialmente in considerazione della dinamica evoluzione del mercato dei quarterback.

Bryce Young: il futuro incerto con i Carolina Panthers

Per quanto concerne Bryce Young, i Carolina Panthers hanno esercitato la sua fifth-year option, ma il futuro del giovane quarterback rimane incerto oltre la prossima stagione. La dirigenza ha ancora tempo per decidere se procedere con un'estensione contrattuale a lungo termine o optare per il franchise tag, in attesa di valutare in modo approfondito le sue prestazioni.

Se Young dovesse riuscire a guidare la squadra ai playoff della NFL, le probabilità di un nuovo accordo significativo aumenterebbero considerevolmente. Attualmente, il quarterback è chiamato a dimostrare appieno il proprio valore sul campo per guadagnarsi la piena fiducia della franchigia e, di conseguenza, un eventuale rinnovo che lo leghi a lungo termine ai Panthers.

Il mercato dei quarterback: strategie e implicazioni future

L'attuale panorama contrattuale dei quarterback NFL è caratterizzato da una rapida evoluzione, con una tendenza all'aumento degli stipendi e un numero crescente di giovani talenti in attesa di definire il proprio futuro. I Buccaneers, in questo contesto, potrebbero beneficiare significativamente da un accordo anticipato con Mayfield, scongiurando la necessità di affrontare un mercato potenzialmente ancora più oneroso e competitivo negli anni a venire.

Parallelamente, la situazione di Bryce Young riflette la cautela delle franchigie nel valutare attentamente i propri giovani quarterback prima di impegnarsi in estensioni pluriennali di grande entità. Le prossime settimane si riveleranno cruciali per comprendere le mosse strategiche sia dei Panthers che dei Buccaneers, con la consapevolezza che le decisioni prese in questa fase avranno un impatto significativo sul futuro e sulla competitività delle rispettive squadre nel panorama della NFL.