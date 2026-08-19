Il nuovo portiere della Juventus, Guglielmo Vicario, ha espresso la sua grande emozione all'indomani dell'ufficialità del suo arrivo in prestito dal Tottenham. Per Vicario, vestire la maglia bianconera rappresenta un "punto d'arrivo", un sogno coltivato fin da bambino e ispirato dal mito di Gigi Buffon.

Un sogno di una vita in bianconero

Vicario ha descritto l'opportunità di rappresentare la Juventus come il "sogno di una vita", un'emozione profonda che fatica ancora a realizzare. "Rappresentare questi colori, questo club, questa storia è un grande senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi e lo sento proprio dal cuore", ha dichiarato il portiere.

L'approdo alla Juve evoca in lui il ricordo del "più grande di tutti", Gigi Buffon, il "mito" con cui è cresciuto e che, da juventino, lo ha ispirato nel ruolo di estremo difensore.

Esperienza e spirito di squadra

Il portiere friulano ha espresso la speranza di emulare le gesta di Buffon, pur consapevole di avere una "storia completamente diversa" e un percorso formativo unico, arricchito dall'esperienza estera degli ultimi anni. Il suo obiettivo è portare alla squadra "un po’ di esperienza, di serenità e soprattutto anche di buon dialogo" per costruire solide basi in vista di una grande stagione. Vicario si è detto fiducioso di un inserimento agevole, conoscendo già molti compagni. La sua volontà è creare un "cordone unito", una "cintura juventina e bianconera unita", per raggiungere grandi risultati.

Ha aggiunto: "Arrivo in un’età corretta, con una giusta esperienza sulle spalle, con il giusto percorso fatto, con grande carica, con grande entusiasmo, con anche la voglia di dimostrare chi sono in campo, che portiere sono."

Il calore dei tifosi bianconeri

Un caloroso messaggio è stato rivolto ai tifosi bianconeri. Vicario si è detto "molto, molto piacere" dell'accoglienza ricevuta e non vede l'ora di incontrarli all'Allianz Stadium per la prima partita. Ha sottolineato l'importanza della loro "spinta, del loro calore e della loro passione", anticipando un'atmosfera ancora più prorompente e calorosa allo stadio dopo il "primo assaggio" già avuto. Il suo messaggio si è concluso con un deciso "Forza Juventus!".

Dettagli sul trasferimento

Il trasferimento di Guglielmo Vicario alla Juventus si è concretizzato con la formula del prestito dal Tottenham, includendo un diritto di riscatto. La decisione del club inglese di escluderlo dalla tournée estiva in Australia e Nuova Zelanda ha facilitato l'apertura della trattativa. La Juventus ha così colto l'occasione, proponendo una soluzione non impegnativa che permette di valutare il portiere nel corso della stagione. Vicario ha accolto la chiamata bianconera con un "sì convinto", motivato a rilanciarsi in Serie A dopo un'esperienza altalenante in Premier League. La sua volontà di lasciare il Tottenham, dove non rientrava più nei piani tecnici, e la disponibilità del club inglese al prestito con opzione di acquisto hanno permesso la finalizzazione dell'accordo.